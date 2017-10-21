Вальверде: «Насколько я знаю, у „Барселоны“ не было возможности подписать Мбаппе»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе летом якобы хотел сменить «Монако» на каталонский клуб, когда узнал, что «Барсу» покинул Неймар:

«Не знаю, что вам на это сказать. О многих футболистах ходят различные слухи.

Насколько я знаю, у нас не было возможности его подписать. Но я не знаю наверняка. Думаю, что возможности всё-таки не было, ведь Мбаппе сейчас не с нами.

Думаю, что при возможности „Барселона“ всегда хочет усилить команду, но в то же время я, как тренер, пришёл сюда, чтобы рассказать о своей идее тем футболистам, которые уже есть в распоряжении команды. Поэтому я не слежу во все глаза за игроками других клубов».

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