Группа Green Day перенесла концерт в Лиме из-за матча Перу - Новая Зеландия

Группа Green Day решила перенести свой концерт в Лиме из-за стыкового матча за право сыграть на ЧМ-2018 между сборными Перу и Новой Зеландии.

Концерт Green Day должен был состояться 15 ноября, но пройдет на день раньше.

«Мы поддержим Перу в матче с Новой Зеландией. Перуанцы получат концерт, который они заслуживают, дата шоу перенесена на 14-е число», — гласит заявление группы.

Стыковые матчи между сборными Перу и Новой Зеландии пройдут 11 и 15 ноября. Сборная Перу последний раз играла на мундиале в 1982 году.

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