«Кубань» добилась виктории над «Крыльями Советов»

В поединке 19-го тура ФНЛ «Кубань» одолела «Крылья Советов».
Краснодар, «Кубань»
«Кубань» – «Крылья Советов» – 2:1 (0:0)
Голы: Коновалов 69, Лобкарев 76 - Ткачук 65.
«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Байрыев, Марков, Бугаев (Завезен 85), Смирнов, Гапон, Гай, Коновалов, Лобкарев (Нурисов 90), Гогниев.
Главный тренер: Евгений Калешин.
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Таранов, Ятченко (Алиев 80), Гаджибеков, Зотов (Чочиев 81), Ланин, Ткачук, Башкиров (Самодин 83), Мияилович (Кленкин 81), Корниленко.
Главный тренер: Андрей Тихонов.
Предупреждения: Гай 51, Смирнов 81, Корниленко 90+3.
Судья: Алексей Сухой.
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