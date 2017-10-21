«Спартак» - «Амкар»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РФПЛ «Спартак» - «Амкар». Напомним, что Александр Рязанцев и Петар Занев не помогут сегодня «Амкару».
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Адриано.
Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Давыдов, Роша.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Гащенков, Гол, Баланович, Эззатоллахи, Прокофьев.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Шаваев, Костюков, Огуде, Салугин, Бодул.
Команды рассудит арбитр Павел Кукуян.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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