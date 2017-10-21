«Рубин» сыграл вничью с московским «Динамо»

«Рубин» в Казани сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России.
Казань, стадион «Казань Арена»
«Рубин» - «Динамо» 0:0 (0:0)
«Рубин»: Рыжиков, Сигурдссон, Навас, Гранат, Камболов, Канунников, Оздоев (Жемалетдинов 64), Кудряшов, Лестьенн (Азмун 46), Бауэр, М'Вила.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
«Динамо»: Шунин, Шуньич, Хольмен, Морозов, Темников, Зотов (Катрич, 64), Соснин, Ташаев, Сапета, Козлов, Бечирай (Вандерсон, 46).
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.
Предупреждение: Соснин (57).
Судья: Кирилл Левников.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Первый тайм без ворот. Рубин был никакой. Во втором полностью нас переиграли.
Всех Динамовцев с положительным результатом!
Первый тайм без ворот. Рубин был никакой. Во втором полностью нас переиграли.
Всех Динамовцев с положительным результатом!
Динамикам респект!!! Выстояли!!! Шунин - КРАСАВА!!!
Динамикам респект!!! Выстояли!!! Шунин - КРАСАВА!!!
Наконец-то Шунин вновь выручает
Наконец-то не дали в наши ворота пенальти. Поводы были.
Вандерсон разочаровывает
Спасибо Антону Шунину за очко
Наконец-то Шунин вновь выручает
Наконец-то не дали в наши ворота пенальти. Поводы были.
Вандерсон разочаровывает
Спасибо Антону Шунину за очко