«Зенит» отправился на игру с ЦСКА без Дриусси

«Зенит», который накануне обыграл «Русенборг» в Лиге Европы, отправился в Москву на матч 14-го тура чемпионата России с ЦСКА. На игру отправились 22 футболиста питерской команды, среди которых нет нападающего Себастьяна Дриусси.
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито.
Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Летать боится...
Летать боится...