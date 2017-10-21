В матче 14-го тура чемпионата России «Тосно» и «Ростов» поделили очки. Напомним, что полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев пропустит несколько недель из-за травмы.
Санкт-Петербург, стадион «Петровский».
«Тосно» - «Ростов» - 1:1 (1:0)
Голы: Марков 11, Ингасон 56.
«Тосно»: Юрченко, Карницкий, Роша, Заболотный, Марков, Буйволов, Дугалич, Чернов, Кутин, Труич (Мелкадзе 67), Полетанович (Казаев 43).
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Абазов, Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Карвальо, Мелкадзе.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.
«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Макеев (Шомуродов 69), Думбия (Зуев 46), Могилевец, Байрамян (Ионов 46), Дядюн, Гацкан, Устинов.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Ионов, Киреев, Зуев, Майер, Кинтеро, Бухаров, Шомуродов.
Главный тренер: Леонид Кучук.
Предупреждения: Чернов 21, Роша 33, Дугалич 72.
Судья: Владимир Москалев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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