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«Тосно» и «Ростов» поделили очки

сегодня, 15:54
ТосноТосно1 : 1РостовРостовМатч завершен

В матче 14-го тура чемпионата России «Тосно» и «Ростов» поделили очки. Напомним, что полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев пропустит несколько недель из-за травмы.

Санкт-Петербург, стадион «Петровский».

«Тосно» - «Ростов» - 1:1 (1:0)
Голы: Марков 11, Ингасон 56.

«Тосно»: Юрченко, Карницкий, Роша, Заболотный, Марков, Буйволов, Дугалич, Чернов, Кутин, Труич (Мелкадзе 67), Полетанович (Казаев 43).
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Абазов, Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Карвальо, Мелкадзе.

Главный тренер: Дмитрий Парфенов.

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Макеев (Шомуродов 69), Думбия (Зуев 46), Могилевец, Байрамян (Ионов 46), Дядюн, Гацкан, Устинов.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Ионов, Киреев, Зуев, Майер, Кинтеро, Бухаров, Шомуродов.

Главный тренер: Леонид Кучук.

Предупреждения: Чернов 21, Роша 33, Дугалич 72.

Судья: Владимир Москалев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Dominators
сегодня в 16:50
Всем привет , только с работы и игру не видел . Ростов не проиграл - это уже плюс . Ждем в Ростове Спартак ...
spartach n1
сегодня в 16:49
Со всеми своими проблемами Ростов все ещё тянет,следующая игра с нами,готовьтесь друзья !
Dominators ответил RussianHorse
сегодня в 16:47
RussianHorse:
Лучше вините старика Наваса, который привез победу Мордовии в матче с вами, чем и лишил Ростов чемпионства.
Артемий , ты забыл про левый пенальти в ворота Ростова на 82 минуте .
Dominators ответил Байкал-38
сегодня в 16:44
Байкал-38:
Пенальти был, но он необязательный! Ростов не забил бы с игры. Вот теперь понятно, что хорошее начало чемпионата было просто агония! Ростов вряд ли вылетит, но будет где то близко к зоне переходных игр.
Ну все возможно , но после такого развала команды , мы и этому будем рады . А еще есть шансы на Кубок .
Dominators ответил RussianHorse
сегодня в 16:42
RussianHorse:
Тосно показывает симпатичный футбол, как и СКА. Поэтому, если бы меня спросили, кого бы ты хотел отправить в ФНЛ я бы ответил кого то из них: Анжи, Ростов, спартак, рубин.
Ты не поверишь . Вся Россия , кроме Москвы и Питера , будет рада если в ФНЛ опустятся Зенит , ЦСКА и Спартак .И главное тебя об этом никто не спросит ..
mc_borrow ответил RussianHorse
сегодня в 16:40
RussianHorse:
Тосно показывает симпатичный футбол, как и СКА. Поэтому, если бы меня спросили, кого бы ты хотел отправить в ФНЛ я бы ответил кого то из них: Анжи, Ростов, спартак, рубин.
Но ведь это не Спартак катает 1-0 и 0-0 почти каждый матч. Где логика?))
Serg3.12
сегодня в 16:36
Жаль, конечно, что не победили.
В следующем туре будет по-легче)
Тимохе скорейшего восстановления!
Альфи ответил Михалыч 54
сегодня в 16:35
Михалыч 54:
Грубая, примитивная, играющая на отбой команда Тосно с набором высоких ногомячистов. Один момент на всю игру и забитый гол. Таких надо убирать из премьер-лиги. Как сказал комментатор матча, это была борьба с мячом.
А вы прям фиерический футбол показали...
Михалыч 54
сегодня в 16:32
Грубая, примитивная, играющая на отбой команда Тосно с набором высоких ногомячистов. Один момент на всю игру и забитый гол. Таких надо убирать из премьер-лиги. Как сказал комментатор матча, это была борьба с мячом.
Альфи ответил RussianHorse
сегодня в 16:30
RussianHorse:
Привет)
Ты куда это Спартак отправляешь? Как мы без них жить будем , все краски жизни поблекнут... :)))))
RussianHorse ответил Альфи
сегодня в 16:27
Альфи:
Привет!
Привет)
Альфи ответил RussianHorse
сегодня в 16:27
RussianHorse:
Это матч не смотрел, но те, что я видел в них Тосно произвел хорошее впечатление.
Привет!
Чист
сегодня в 16:25
Тосно никак нельзя покидать лигу -кто тогда будет игать на Петровском
ЭJlvIS
сегодня в 16:19
Опять отскок этого аутсайдера . Жаль Тосно. Симпатичная команда
Tommy Lee 2
сегодня в 16:18
    Морозовский
    сегодня в 16:17
    Играли две равные команды. Нам повезло, конечно, что игрок "Тосно" организовал совершенно не обязательный пендаль. А, убери, не убери Кучука - лучше не станет.
    Port-Petrovsk007 ответил RussianHorse
    сегодня в 16:14
    RussianHorse:
    Тосно показывает симпатичный футбол, как и СКА. Поэтому, если бы меня спросили, кого бы ты хотел отправить в ФНЛ я бы ответил кого то из них: Анжи, Ростов, спартак, рубин.
    У Ростова мысль в игре была,просто играли слишком академично,
    а Тосно играл бесконечно на отбой,абы куда,и если в первом тайме
    это было заметно немного,то во втором видеть этот "симпатичный футбол"
    уже можно было воочию ) Тупо вынос мяча абы куда,и забросы на напов,
    авось дурачка при ошибке ростовчан и затолкают....Вот и вся симпатичность....
    Заметно,что реальный футбол прошел мимо тебя, раз грезишь мифами )
    нечитайло
    сегодня в 16:14
    Или тосно хорошо играет, или ростов сдает
    RussianHorse ответил Дончак62
    сегодня в 16:12
    Дончак62:
    А я бы хотел вас коней-поней.Особенно за купленный чемпионат 2016 года.Когда вы лишили Ростов золотых медалей с помощью Мордовии.Помнишь копытное 7:1 и 6:4 ваши "победы" с ними.Мордовию уже господь наказал. И вас накажет.Буду за Базель болеть в ответном матче.Чтоб он отправил вас на ваше законное 4 место.
    Лучше вините старика Наваса, который привез победу Мордовии в матче с вами, чем и лишил Ростов чемпионства.
    Дончак62 ответил RussianHorse
    сегодня в 16:11
    RussianHorse:
    Тосно показывает симпатичный футбол, как и СКА. Поэтому, если бы меня спросили, кого бы ты хотел отправить в ФНЛ я бы ответил кого то из них: Анжи, Ростов, спартак, рубин.
      RussianHorse ответил волгoдoн
      сегодня в 16:10
      волгoдoн:
      Ничем особенным Тосно не запомнился,впрочем как и Ростов.
      Это матч не смотрел, но те, что я видел в них Тосно произвел хорошее впечатление.
      Tommy Lee 2
      сегодня в 16:10
      Отскочил Ростов.
      Caniggia
      сегодня в 16:09
      Результат ожидаемый. Сошлись два крепких середняка.
      волгoдoн ответил RussianHorse
      сегодня в 16:08
      RussianHorse:
      Жаль, что Тосно потерял очки из-за левого пенальти.
      Ничем особенным Тосно не запомнился,впрочем как и Ростов.
      andre_can
      сегодня в 16:07
      Тосно- молодчинки, Ростов- сдувается....
      RussianHorse
      сегодня в 16:07
      Тосно показывает симпатичный футбол, как и СКА.
      Поэтому, если бы меня спросили, кого бы ты хотел отправить в ФНЛ я бы ответил кого то из них:
      Анжи, Ростов, спартак, рубин.
      FC RSM ответил RussianHorse
      сегодня в 16:07
      RussianHorse:
      Жаль, что Тосно потерял очки из-за левого пенальти.
      Не умничай. Пенальти был чистый.
      волгoдoн
      сегодня в 16:06
      Кучук подтвердил кредит доверия.
      Так грустно,что смешно)
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 16:06
      Ростов прервал серию уже хорошо, тем более без Калачёва играли. Всех с очком!
      Байкал-38 ответил Дончак62
      сегодня в 16:05
      Дончак62:
      Пенальти был правильный.Это для команды Гинера левые ставят.
      Пенальти был, но он необязательный! Ростов не забил бы с игры. Вот теперь понятно, что хорошее начало чемпионата было просто агония! Ростов вряд ли вылетит, но будет где то близко к зоне переходных игр.
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