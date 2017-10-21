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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 Матч завершен Челси 4:2 Уотфорд
17:00 68’ Хаддерсфилд 2:0 Ман Юнайтед
17:00 66’ Манчестер Сити 1:0 Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 65’ Барнсли 0:0 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 Матч завершен Боруссия М 1:5 Байер
16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
16:30 Матч завершен Рубин 0:0 Динамо М
19:00 сегодня Спартак М -:- Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 Матч завершен Ротор 2:0 Томь
17:00 68’ Кубань 0:1 Крылья Советов
19:00 сегодня Зенит-2 -:- Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 45’ Монако 1:0 Кан
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Мутко: «Матч Аргентина - Нигерия показывает высокий интерес к России перед ЧМ»

сегодня, 17:39

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что товарищеская встреча между сборными Аргентины и Нигерии, которая пройдет в Краснодаре, является показателем интереса к России перед чемпионатом мира 2018.

«Аргентинцы, после матча с командой России, останутся у нас и 14 ноября будут играть в Краснодаре - они попросили еще одну игру в России. Они будут играть со сборной Нигерии, это еще раз большое внимание к нашей стране. Чемпионат мира набирает обороты, хочется, чтобы и парни наши хорошо подготовились, в целом все определено, надеюсь».

«Приедут звезды, приедет Лионель Месси. Надеюсь, футбол будет хорошего качества. Все увидят обновленные „Лужники“. Замечательный стадион, всех приглашаем».

Раннее Виталий Мутко заявил, что цена билетов на матчи России с Аргентиной и Испанией будет разумной. 

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 17:45
Это безусловно личная заслуга выдающегося организатора мирового спорта современности-Виталия Леонтьича Мутко,пусть его министерская жизнь будет устлана розами,пусть его речи будут сладкими как халва. Успокоение души моей,мерный рокот судового дизеля...
жменя семечек
сегодня в 17:44
если чё , месси переначует у меня на хате)
Буллитт
сегодня в 17:44
Зато у сборной России, судя по последним играм, интерес к чемпионату мира в России вообще отсутствует.
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