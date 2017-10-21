Мутко: «Матч Аргентина - Нигерия показывает высокий интерес к России перед ЧМ»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что товарищеская встреча между сборными Аргентины и Нигерии, которая пройдет в Краснодаре, является показателем интереса к России перед чемпионатом мира 2018.

«Аргентинцы, после матча с командой России, останутся у нас и 14 ноября будут играть в Краснодаре - они попросили еще одну игру в России. Они будут играть со сборной Нигерии, это еще раз большое внимание к нашей стране. Чемпионат мира набирает обороты, хочется, чтобы и парни наши хорошо подготовились, в целом все определено, надеюсь».

«Приедут звезды, приедет Лионель Месси. Надеюсь, футбол будет хорошего качества. Все увидят обновленные „Лужники“. Замечательный стадион, всех приглашаем».



Раннее Виталий Мутко заявил, что цена билетов на матчи России с Аргентиной и Испанией будет разумной.

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