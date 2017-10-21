Тихонов: «Ответственность за ошибки в обороне лежит на нескольких игроках „Крыльев“»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов был недоволен рядом своих игроков после матча 19-го тура ФНЛ, в котором самарцы уступили «Кубани»:

«Тяжело комментировать такие матчи. В первом тайме мы ничего не дали сопернику сделать в комбинационном плане, не дали создать серьезных моментов. После перерыва смогли забить гол. После этого нам надо было сыграть строже. Мы снова совершаем детские ошибки. И это касается ребят взрослых, которые уже прошли Премьер-Лигу. После ответного мяча мы побежали отыгрываться, но получили второй гол. Ответственность за те ошибки, которые мы совершили в обороне, лежит на нескольких игроках. Будем делать выводы.

Есть ли у команды проблема с настроем? Проблем с настроем нет. Есть проблемы с позиционной атакой. Думаю, что есть проблемы и с психологией. Вначале мы шли наверху, потом одна ошибка, вторая. Нам не хватает психологической устойчивости, уверенности, чтобы показать свои лучшие качества».

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