Бауэр: «„Рубин“ занимает не то место в турнирной таблице»

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал ничью с московским «Динамо» (0:0).

«К сожалению, иногда бывают неудачные игры, как сейчас. Во второй половине играли лучше, постоянно играли вперёд, хорошо открывались нападающие, было всё хорошо, но нам не повезло, поэтому не смогли забить. В первом тайме не сошлись все компоненты. Мы это обсудили в перерыве вместе с командой и тренером, и во втором тайме получилось сыграть намного лучше.

Наша скованность из-за четырёх поражений подряд. Мы занимаем не то место в турнирной таблице, на котором хотели бы быть. Мы не во всех матчах показывали плохую игру, но допускали глупую ошибку и проигрывали со счетом 0:1. Это сидит в голове. Сейчас нам надо победить в ближайших матчах — и будет проще», - сказал Бауэр.

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