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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 Матч завершен Челси 4:2 Уотфорд
17:00 70’ Хаддерсфилд 2:0 Ман Юнайтед
17:00 68’ Манчестер Сити 1:0 Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 67’ Барнсли 0:0 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 Матч завершен Боруссия М 1:5 Байер
16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
16:30 Матч завершен Рубин 0:0 Динамо М
19:00 сегодня Спартак М -:- Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 Матч завершен Ротор 2:0 Томь
17:00 70’ Кубань 1:1 Крылья Советов
19:00 сегодня Зенит-2 -:- Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 45’ Монако 1:0 Кан
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Зуев: «„Спартак“ реальный конкурент „Зенита“»

сегодня, 17:30

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев заявил, что считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке. 

«Спартак» — реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Списываюсь с Кутеповым, Самедовым, Ребровым, Давыдовым. Эйфории у них нет. После «Севильи» просто поздравил их. Глазам своим не верил, честно говоря, когда матч смотрел. Большая великая победа».

Напомним, что «Зенит» поднялся на 16-е место в рейтинге УЕФА, «Спартак» – 91-й. 

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Все комментарии
dargo ответил ziborock
сегодня в 18:09
ziborock:
Я ответной игры с Зенитом дождусь))) Часто вспоминаю как Спартак их драл постоянно!
конечно постоянно получая по 5 голов - три раза это ерунда
Palex ответил ziborock
сегодня в 18:09
ziborock:
У вас все впереди)))
Ладно,пока свободен.Не мешай мне хоккей смотреть.
ziborock ответил Palex
сегодня в 18:08
Palex:
А чего не 10?
У вас все впереди)))
Palex ответил ziborock
сегодня в 18:07
ziborock:
Спартак вам вообще без легов по 6 штук неоднократно накидывал)))
А чего не 10?
ziborock ответил Palex
сегодня в 18:06
Palex:
Тем не менее 1:5. Без Витселя,Халка,Жулиано и Гарая.
Спартак вам вообще без легов по 6 штук неоднократно накидывал)))
ziborock ответил dargo
сегодня в 18:05
dargo:
ты почаще вспоминай игру в Питере и дождись ответных игр в Севилье и Ливерпуле
    Dominators ответил ziborock
    сегодня в 18:04
    ziborock:
    Лично я бы отказался!
    Видишь , не сподобились мы с тобой , учиться на тренера . Ну на худой конец мне нужно было поступать не в РИНХ , а в речной техникум . Вот где было бы сейчас раздолье и пруха ..,
    Palex ответил ziborock
    сегодня в 18:04
    ziborock:
    Во первых, при чем тут усиление? Состав красно - белых меня устраивает и не нужны Спартаку никакие Аргентинцы! Зенит по твоему усилился?! Ушли Витсель, Жулиано, Гарай! Пришли Дрисси, Передас и Мемля - вот так усиление))
    Тем не менее 1:5. Без Витселя,Халка,Жулиано и Гарая.
    МКС ответил sir-5
    сегодня в 18:02
    sir-5:
    Конечно,что для "Спартака" 11 очков(после завтрашнего матча,при условии удачного исхода сегодня),у него же "богатейший опыт" ликвидации такого отрыва!
      dargo ответил ziborock
      сегодня в 18:02
      ziborock:
      Я так понимаю мы сейчас наблюдали эталон "скромности и сдержанности"?!)
      ты почаще вспоминай игру в Питере и дождись ответных игр в Севилье и Ливерпуле
      Великий ЦСКА Москва
      сегодня в 17:57
      Зуев, кричите громче, а то их не слышно с 5-го места!
      ziborock ответил dargo
      сегодня в 17:57
      dargo:
      Пускай для начала Спартак догонит ЦСКА и Локо, да и с Краснодаром надо считаться, пару побед и все взбодрились и уже о чемпионстве заговорили, забей Севилья хоть один гол из того, что создал при счете 1-1 и неизвестно, какие песни пели бы сеичас все эти «знатоки и спецы» - везение не вечный попутчик в спорте, а соперники Зенита не всегда смогут побеждать, пробивая один раз по нашим воротам за всю игру, скромность и сдержанность не помешали бы Реингольду, Зуеву и прочим
      Я так понимаю мы сейчас наблюдали эталон "скромности и сдержанности"?!)
      Dominators ответил sir-5
      сегодня в 17:56
      sir-5:
      Практика,заложенная курбаши,долго не умрёт.Недаром ведь он с местными олигархами от власти общий язык нашёл.
        dargo
        сегодня в 17:56
        Пускай для начала Спартак догонит ЦСКА и Локо, да и с Краснодаром надо считаться, пару побед и все взбодрились и уже о чемпионстве заговорили, забей Севилья хоть один гол из того, что создал при счете 1-1 и неизвестно, какие песни пели бы сеичас все эти «знатоки и спецы» - везение не вечный попутчик в спорте, а соперники Зенита не всегда смогут побеждать, пробивая один раз по нашим воротам за всю игру, скромность и сдержанность не помешали бы Реингольду, Зуеву и прочим
        ziborock ответил Dominators
        сегодня в 17:54
        Dominators:
        Тебя устраивает , но для решения больших задач мало . И думаю от того же Мевли вы бы не отказались ,как и от Полоза и Нобоа .
        Лично я бы отказался!
        Dominators ответил ziborock
        сегодня в 17:53
        ziborock:
        Во первых, при чем тут усиление? Состав красно - белых меня устраивает и не нужны Спартаку никакие Аргентинцы! Зенит по твоему усилился?! Ушли Витсель, Жулиано, Гарай! Пришли Дрисси, Передас и Мемля - вот так усиление))
        Тебя устраивает , но для решения больших задач мало . И думаю от того же Мевли вы бы не отказались ,как и от Полоза и Нобоа .
        sir-5 ответил CTAPbIU
        сегодня в 17:52
        CTAPbIU:
        У Спартака нет конкурентов в России!)
        Пора на Луну.
        sir-5 ответил Dominators
        сегодня в 17:52
        Dominators:
        Ну ты все понял . Но у нас все по старинке в Ростове ,какие контракты , все в конвертах ...
        Практика,заложенная курбаши,долго не умрёт.Недаром ведь он с местными олигархами от власти общий язык нашёл.
        CTAPbIU
        сегодня в 17:51
        У Спартака нет конкурентов в России!)
        Dominators ответил sir-5
        сегодня в 17:50
        sir-5:
        "...где жирный контракт..."
        Ну ты все понял . Но у нас все по старинке в Ростове ,какие контракты , все в конвертах ...
        sir-5 ответил MALOVAR
        сегодня в 17:50
        MALOVAR:
        не согласен,отрыва уже нет
        Конечно,что для "Спартака" 11 очков(после завтрашнего матча,при условии удачного исхода сегодня),у него же "богатейший опыт" ликвидации такого отрыва!
        ziborock ответил Dominators
        сегодня в 17:49
        Dominators:
        Подсесть можно на наркоту , а тут вы сами виноваты . Каррера включил Бердыева и хотел иметь гешефт с трансферов . Его побрили , там своих желающих не мало хлебать из кормушки . В итоге усиление прошло мимо Спартака ...А теперь вы хлебаете полной ложкой .
        Во первых, при чем тут усиление? Состав красно - белых меня устраивает и не нужны Спартаку никакие Аргентинцы! Зенит по твоему усилился?! Ушли Витсель, Жулиано, Гарай! Пришли Дрисси, Передас и Мемля - вот так усиление))
        patra
        сегодня в 17:49
        Конкурентов у Зенита не осталось, что уже Зениту стало тошно от Российского чемпа.
        sir-5 ответил Dominators
        сегодня в 17:48
        Dominators:
        Это поговорка про ментов . Нынешнему поколению игроков ** где сладко там и Родина **.
        "...где жирный контракт..."
        Dominators ответил sir-5
        сегодня в 17:48
        sir-5:
        Старая любовь не забывается.Как они говорят:Бывших спартачей не бывает.
        Это поговорка про ментов . Нынешнему поколению игроков ** где сладко там и Родина **.
        sten312
        сегодня в 17:45
        Реально конкурент-1-5 от Зенита тому доказательство .Что взять с человека с фамилией то ли Зуев ,то ли Де Зеув.
        MALOVAR ответил sir-5
        сегодня в 17:45
        не согласен,отрыва уже нет
        Dominators ответил ziborock
        сегодня в 17:45
        ziborock:
        Наоборот - это Зенит конкурент, да и то в последние года! Если бы Спартак не подсел бы благодаря огромному количеству травмированных, не видали бы мы Питерцев во главе таблицы!
        Подсесть можно на наркоту , а тут вы сами виноваты . Каррера включил Бердыева и хотел иметь гешефт с трансферов . Его побрили , там своих желающих не мало хлебать из кормушки . В итоге усиление прошло мимо Спартака ...А теперь вы хлебаете полной ложкой .
        МКС
        сегодня в 17:43
        Конкурент у Зенита - Тульский Арсенал
        sir-5 ответил Dominators
        сегодня в 17:42
        Dominators:
        Думаю нет . Зачем , чтобы сидеть на лавке . В Ростове он регулярно играет .
        Старая любовь не забывается.Как они говорят:Бывших спартачей не бывает.
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