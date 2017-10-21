Зуев: «„Спартак“ реальный конкурент „Зенита“»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев заявил, что считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке.



«Спартак» — реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Списываюсь с Кутеповым, Самедовым, Ребровым, Давыдовым. Эйфории у них нет. После «Севильи» просто поздравил их. Глазам своим не верил, честно говоря, когда матч смотрел. Большая великая победа».



Напомним, что «Зенит» поднялся на 16-е место в рейтинге УЕФА, «Спартак» – 91-й.

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