Камболов: «„Рубин“ наиграл на победу»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал ничью с московским «Динамо» (0:0).

«Мы, в принципе, хорошо играли, особенно во втором тайме. В завершении не повезло, но считаю, что наиграли на победу. Где-то везёт, где-то не везёт. Надеюсь, с Самарой больше повезёт.

Наверное, в первом тайме мы неправильно выполняли установку тренера. А во втором тайме вышли не то чтобы агрессивные, но всё выполняли, что тренер просил, — и пошли моменты», - сказал Камболов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте