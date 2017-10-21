Канунников: «Болельщики „Рубина“ заслужили увидеть гол»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал ничью с московским «Динамо» (0:0).

«Хотелось бы извиниться перед партнерами. Я не забил. Хочу извиниться перед ними и перед болельщиками, которые сегодня заслужили увидеть гол. Но если долго думать об этом – тяжело будет на душе. Нужно анализировать нашу игру и готовится дальше.

Нужно забивать свои моменты и брать три очка. Тогда и болельщиков будет больше. Мы провели неплохо второй тайм. Агрессивно, было много моментов. Нужно зацепиться за него. Сегодня было предостаточно моментов. Но, повторюсь, их надо реализовывать. Но сегодня даже один не смогли забить. Мы работаем над всем. Причем на тренировках забиваем, а в игре нет», – сказал Канунников.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте