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16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
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11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
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14:00 Матч завершен Ротор 2:0 Томь
17:00 Матч завершен Кубань 2:1 Крылья Советов
19:00 Закончился первый тайм Зенит-2 0:1 Волгарь
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18:00 Матч завершен Монако 2:0 Кан
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Канунников: «Болельщики „Рубина“ заслужили увидеть гол»

сегодня, 19:37
РубинРубин0 : 0ДинамоДинамоМатч завершен

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал ничью с московским «Динамо» (0:0).

«Хотелось бы извиниться перед партнерами. Я не забил. Хочу извиниться перед ними и перед болельщиками, которые сегодня заслужили увидеть гол. Но если долго думать об этом – тяжело будет на душе. Нужно анализировать нашу игру и готовится дальше. 

Нужно забивать свои моменты и брать три очка. Тогда и болельщиков будет больше. Мы провели неплохо второй тайм. Агрессивно, было много моментов. Нужно зацепиться за него. Сегодня было предостаточно моментов. Но, повторюсь, их надо реализовывать. Но сегодня даже один не смогли забить. Мы работаем над всем. Причем на тренировках забиваем, а в игре нет», – сказал Канунников.

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Все комментарии
mars6791 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:58
Сергеевич вернулся 1:
Не спи, не ешь, но такие забивать надо. Где хладнокровие? Почему тряхобучет в последние сотые секунды? Ты же не насекомое дрожащее, чтобы не забивать такие мячи. Пять моментов не использовать.. После первых двух, дали Шунину кураж, тут и без многолетнего опыта болельщика, было понятно, что всё.. Так и вышло.. Делай выводы нап...
Такое тремоло лечится упорными тренировками, и отработками до автоматизма. Чтобы как говорится глаза боялись, а ноги делали сами работу.
ЭJlvIS
сегодня в 19:51
Ну ты и Погребняк)))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:47
Не спи, не ешь, но такие забивать надо. Где хладнокровие? Почему тряхобучет в последние сотые секунды? Ты же не насекомое дрожащее, чтобы не забивать такие мячи. Пять моментов не использовать.. После первых двух, дали Шунину кураж, тут и без многолетнего опыта болельщика, было понятно, что всё.. Так и вышло.. Делай выводы нап...
Пепс
сегодня в 19:41
Чувак ...если ты с 3- х метров мажешь ....)))) ржака ...даж я б попал в створ ))))
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