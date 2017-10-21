Павлов: «В перспективе перед „Ротором“ стоит задача выхода в Премьер-Лигу. Мы её выполним»

Главный тренер «Ротора» Сергей Павлов прокомментировал победу над «Томью» в матче 19-го тура ФНЛ:

«Хочу всех поздравить с победой – наверное, это сегодня было самым главным. Больше всего сегодня понравились счет на табло и поддержка болельщиков. Поддержка была настоящей, люди искренне переживают. Также хочу поздравить с этой победой Валерия Вячеславовича (Есипова). Я работаю с командой всего два дня, потому к сегодняшнему матчу ее готовил еще он, причем готовил в непростой ситуации. Что-то пошло, что-то нет – это футбольная жизнь.

Многое у нас сегодня не получалось, есть что разбирать по итогам матча. Очень мощно начали, но потом потеряли инициативу, стали торопиться и ошибаться. Очень важно было забить гол, хотя при счете 0:0 хороший момент был у „Томи“, но нас выручил вратарь. Еще раз повторюсь: сегодня нам было крайне важно победить, чтобы вселить в ребят уверенность.

Я пришел сюда не только оставить команду в ФНЛ. В перспективе перед „Ротором“ стоит задача выхода в Премьер-Лигу, и мы ее выполним».

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