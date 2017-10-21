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«Зенит-2» в концовке матча уступил «Волгарю»

сегодня, 20:51
Зенит-2Зенит-21 : 2ВолгарьВолгарьМатч завершен

«Зенит-2» дома проиграл «Волгарю» в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

Санкт-Петербург, стадион «Петровский МСА»

«Зенит-2» - «Волгарь» 1:2 (0:1)
Голы: Сиротов 61 - Сутормин 18, Акбашев 90+4.

«Зенит-2»: Бабурин, Карпов, Зуев, Запрягаев, Мусаев (Андреев 46), Сиротов, Соловейчик, Богаев, Капленко, Панюков (Прудников 85), Лесово (Еловских 63).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.

«Волгарь»: Терновский, Калинин, Климов, Кирисов, Григорьев, Акбашев, Сутормин, Бабаев (Болонин 87), Дышеков (Газзаев 88), Шалаев (Бочков 78), Веркашанский (Бабырь 65).
Главный тренер: Юрий Газзаев.

Предупреждение: Сиротов 67.

Судья: Дмитрий Недвижай.

Ранее «Кубань» добилась победы над «Крыльями Советов».

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