«Зенит-2» в концовке матча уступил «Волгарю»

«Зенит-2» дома проиграл «Волгарю» в матче 19-го тура первенства ФНЛ.
Санкт-Петербург, стадион «Петровский МСА»
«Зенит-2» - «Волгарь» 1:2 (0:1)
Голы: Сиротов 61 - Сутормин 18, Акбашев 90+4.
«Зенит-2»: Бабурин, Карпов, Зуев, Запрягаев, Мусаев (Андреев 46), Сиротов, Соловейчик, Богаев, Капленко, Панюков (Прудников 85), Лесово (Еловских 63).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
«Волгарь»: Терновский, Калинин, Климов, Кирисов, Григорьев, Акбашев, Сутормин, Бабаев (Болонин 87), Дышеков (Газзаев 88), Шалаев (Бочков 78), Веркашанский (Бабырь 65).
Главный тренер: Юрий Газзаев.
Предупреждение: Сиротов 67.
Судья: Дмитрий Недвижай.
Ранее «Кубань» добилась победы над «Крыльями Советов».
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