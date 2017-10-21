Каземиро может переехать в Англию

Согласно некоторым слухам, «Манчестер Юнайтед» собирается заполучить полузащитника «Реала» Каземиро. Утверждается, что английский клуб готов сделать 25-летнего игрока самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Несмотря на то, что «Реал Мадрид» не намерен расставаться с одним из лидеров команды, главный тренер «Манчестера» Жозе Моуриньо намерен любыми способами заполучить бразильского футболиста.
Раннее, бывший футболист «Реала» Клод Макелеле похвалил Каземиро.
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