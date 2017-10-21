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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 Матч завершен Челси 4:2 Уотфорд
17:00 сегодня Хаддерсфилд -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 сегодня Барнсли -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 21’ Боруссия М 1:0 Байер
16:30 21’ Айнтрахт Ф 0:1 Боруссия Д
19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
16:30 Идет первый тайм, 20’ Рубин 0:0 Динамо М
19:00 сегодня Спартак М -:- Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 Матч завершен Ротор 2:0 Томь
17:00 сегодня Кубань -:- Крылья Советов
19:00 сегодня Зенит-2 -:- Волгарь
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Каземиро может переехать в Англию

сегодня, 16:32

Согласно некоторым слухам, «Манчестер Юнайтед» собирается заполучить полузащитника «Реала» Каземиро. Утверждается, что английский клуб готов сделать 25-летнего игрока самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Несмотря на то, что «Реал Мадрид» не намерен расставаться с одним из лидеров команды, главный тренер «Манчестера» Жозе Моуриньо намерен любыми способами заполучить бразильского футболиста. 

Раннее, бывший футболист «Реала» Клод Макелеле похвалил Каземиро.

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Все комментарии
Ruslan3132
сегодня в 16:49
у МЮ денег не хватит )) они упустили своего Канте. В мире сейчас Каземиро и Канте абсолютно лучшие опорники. Редкая монета ))
Zidane.5
сегодня в 16:49
Что за бредовая желтуха??))))
Y.N.W.A.
сегодня в 16:40
После Канте сильнейший опорник мира. Реал его не отпустит, так что пусть продлевают Кэррика)
волгoдoн
сегодня в 16:37
Англечанин Каземиров)
kolpankolpan
сегодня в 16:36
Не получится у лимонников.
Рокки Бальбоa
сегодня в 16:34
А смысл?))) Ему в Реале комфортно,он игрок основы Реала и Бразилии,титулы идут,Зп со временем повысят..Здесь еще и друг Марсело)
kidman4ik
сегодня в 16:34
Да в жизни его никто не отпустит. ТОПчик !
Антибиотик111
сегодня в 16:34
Надеюсь это слух)
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