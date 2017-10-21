Каррера: «Пенальти? Я был далеко и момент не видел»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что матч против «Севильи» в Лиге чемпионов, который москвичи провели во вторник, не сказался на состоянии игроков «красно-белых» в поединке 14-го тура РФПЛ против «Амкара» - 0:0, а также признался, что не видел момент, в котором голкипер «Спартака» Александр Селихов сфолил на защитнике гостей Брайне Идову:

«Не согласен, что не хватило эмоций после „Севильи“. „Спартак“ играл в футбол все 90 минут, ребята боролись, мотивация и эмоции были.

Что касается пенальти, я был далеко и момент не видел».

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