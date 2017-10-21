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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 Матч завершен Челси 4:2 Уотфорд
17:00 Матч завершен Хаддерсфилд 2:1 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 3:0 Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 Матч завершен Барнсли 0:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 Матч завершен Боруссия М 1:5 Байер
16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
19:30 Матч завершен Гамбург 0:1 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 Идет второй тайм, 56’ Барселона 2:0 Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 Идет второй тайм, 52’ Наполи 0:0 Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
16:30 Матч завершен Рубин 0:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Спартак М 0:0 Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 Матч завершен Ротор 2:0 Томь
17:00 Матч завершен Кубань 2:1 Крылья Советов
19:00 Матч завершен Зенит-2 1:2 Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 Матч завершен Монако 2:0 Кан
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Гол Толиссо принёс «Баварии» победу над «Гамбургом»11
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19:50
Фалькао помог «Монако» обыграть «Кан»6
18:53
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»64
18:52
«Хаддерсфилд Таун» утихомирил «Манчестер Юнайтед» 115
22:58
Хацкевич: «В матче с „Шахтером“ игроки „Динамо“ не будут щадить ни себя, ни соперника»0
22:52
Таски: «„Амкар“ не хотел играть в футбол»5
22:40
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Каррера: «Пенальти? Я был далеко и момент не видел»

сегодня, 21:52
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что матч против «Севильи» в Лиге чемпионов, который москвичи провели во вторник, не сказался на состоянии игроков «красно-белых» в поединке 14-го тура РФПЛ против «Амкара» - 0:0, а также признался, что не видел момент, в котором голкипер «Спартака» Александр Селихов сфолил на защитнике гостей Брайне Идову:

«Не согласен, что не хватило эмоций после „Севильи“. „Спартак“ играл в футбол все 90 минут, ребята боролись, мотивация и эмоции были. 

Что касается пенальти, я был далеко и момент не видел». 

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 22:59
Ну ещё бы он признал...
valeron4321
сегодня в 22:58
Нашли кого спросить. Каррера, даже если Спартак судят предвзято, никогда не скажет ничего про судейство.
Шуnя771 ответил FROBI
сегодня в 22:56
FROBI:
Ага... этот иКсперт даёт "хорошие" пояснения, даже когда он лажается с прогнозом )) Скользкий типок ещё тот...
В данном случае, что Бубнов не так глаголил?
zxz32 ответил Ваня лучший
сегодня в 22:50
Ваня лучший:
Согласен, что лучше признаться после игры, чем тупо отрицать все.
Абсолютно с тобой согласен
Ваня лучший ответил zxz32
сегодня в 22:44
zxz32:
теоретически возможно. но он признался после игры, за это молодец, уважаю. ждем комментария от Селихова.
Согласен, что лучше признаться после игры, чем тупо отрицать все.
zxz32 ответил Ваня лучший
сегодня в 22:42
Ваня лучший:
Но Лунев ведь не Селихов и признался он после игры. Представь себе, чтобы он сразу после эпизода подошел к судье и сказал, что сыграл рукой за пределами штрафной. Такое возможно???
теоретически возможно. но он признался после игры, за это молодец, уважаю. ждем комментария от Селихова.
FROBI ответил Шуnя771
сегодня в 22:40
Шуnя771:
Бубнов дал очень хорошее пояснение...
Ага... этот иКсперт даёт "хорошие" пояснения, даже когда он лажается с прогнозом ))
Скользкий типок ещё тот...
Ваня лучший ответил zxz32
сегодня в 22:39
zxz32:
вспомни игру Лунева рукой за штрафной. он сам признался что его надо было удалять. вот тебе объективность
Но Лунев ведь не Селихов и признался он после игры. Представь себе, чтобы он сразу после эпизода подошел к судье и сказал, что сыграл рукой за пределами штрафной. Такое возможно???
zxz32 ответил Ваня лучший
сегодня в 22:35
Ваня лучший:
Нашли у кого спросить. Спросите еще у Селихова. Он скажет, что вообще не падал, а Идову сам мяч загнал за лицевую. Игроки не могут быть в принципе объективны.
вспомни игру Лунева рукой за штрафной. он сам признался что его надо было удалять. вот тебе объективность
Шуnя771 ответил Ваня лучший
сегодня в 22:21
Ваня лучший:
Нашли у кого спросить. Спросите еще у Селихова. Он скажет, что вообще не падал, а Идову сам мяч загнал за лицевую. Игроки не могут быть в принципе объективны.
Бубнов дал очень хорошее пояснение...
sir-5
сегодня в 22:13
Молодец,не сознавайся даже под пытками!!!
Ваня лучший
сегодня в 22:07
Нашли у кого спросить. Спросите еще у Селихова. Он скажет, что вообще не падал, а Идову сам мяч загнал за лицевую. Игроки не могут быть в принципе объективны.
Egorium
сегодня в 22:06
Физрук опять нагло лукавит.
FROBI ответил Kuprin
сегодня в 22:06
Kuprin:
Очки ннннадо ?
Очки не пахнут... даже одно халявное от судьи )
Russiаnhammer ответил Kuprin
сегодня в 22:06
Kuprin:
Очки ннннадо ?
Из Италии он сам)
Kuprin
сегодня в 21:56
Очки ннннадо ?
Дима Головашич
сегодня в 21:54
Действия Белорукова?Не знаю, можно ли после нарушения правил совершить попытку нанесения вреда здоровью, наступив шипами на икроножную мышцу потерпевшего?
Шуnя771
сегодня в 21:54
Нарушения ваще не было, поэтому момент и не "просматривался"!
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