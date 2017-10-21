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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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17:00 Матч завершен Хаддерсфилд 2:1 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 3:0 Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 Матч завершен Барнсли 0:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 Матч завершен Боруссия М 1:5 Байер
16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
19:30 Матч завершен Гамбург 0:1 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 Идет второй тайм, 56’ Барселона 1:0 Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 Идет второй тайм, 52’ Наполи 0:0 Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
16:30 Матч завершен Рубин 0:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Спартак М 0:0 Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 Матч завершен Ротор 2:0 Томь
17:00 Матч завершен Кубань 2:1 Крылья Советов
19:00 Матч завершен Зенит-2 1:2 Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 Матч завершен Монако 2:0 Кан
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Глушаков: «Все в „Спартаке“ расстроены»

сегодня, 21:39
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Амкаром» (0:0).

«Планировали вскрывать оборону „Амкара“ за счет флангов. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось. Если бы отличились Ивелин и Квинси, то исход был бы в нашу пользу. С „Амкаром“ всегда тяжело – они блокируют удары и навесы. Высокорослые игроки. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли.

Участвует ли „Спартак“ в чемпионской гонке? Все участвуют.

Никто и не думал праздновать после „Севильи“. Обрадовались результату и забыли. Знали, что игры каждые 3-4 дня и с „Амкаром“ будет тяжело. Стечение обстоятельств, что не забили», - сказал Глушаков.

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Все комментарии
FROBI
сегодня в 22:26
«Стечение обстоятельств, что вовремя прикупили Кукуяна» - не сказал Глушаков.
sir-5 ответил cska1948
сегодня в 22:23
cska1948:
Да всей командой не нанесли НИ ОДНОГО удара, про который можно сказать, что вратарь выручил. Пуляли в основном по воробьям.
"Групповой Кержаков" последних лет,или ЦСКА в матче с "Базелем".
cska plus
сегодня в 22:20
ЛОпп вчера и сегодня днём, спартак победит 3-0, ЛОппик ты где?
cska plus
сегодня в 22:18
    Супервайзер
    сегодня в 22:16
    Претензий к игре Спартака нет. Невезуха!
    Байкал-38
    сегодня в 22:14
    Хотелось бы Комбарова ещё послушать!

    Дмитрий Комбаров: «ЦСКА – „Зенит“? Пусть сыграют вничью»
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1018520.shtml

    Кстати мой комментарий оказался пророческим!


    Байкал-38
    Вчера 00:57
    Ой накликает Комбаров беду на Спартак!
    sir-5 ответил 3Алиев
    сегодня в 22:11
    3Алиев:
    Становится смешно, читая комментарии болельщиков ЦСКА, уж чья бы корова мычала, точнее лошадь ржала))) Идите БЕРЕЗутский бамбук курите, или ЛОШАДИНУЮ кукурузу охраняйте)))
    Переведи на русский литературный.
    борька
    сегодня в 22:07
    Не хватило силенок, да и забивать нужно учиться
    tesch
    сегодня в 22:06
    я тоже расстроен. Ничего, все еще будет!
    3Алиев
    сегодня в 22:05
    Становится смешно, читая комментарии болельщиков ЦСКА, уж чья бы корова мычала, точнее лошадь ржала))) Идите БЕРЕЗутский бамбук курите, или ЛОШАДИНУЮ кукурузу охраняйте)))
    drug01
    сегодня в 22:04
    Время лечит,еще надо пару раз проиграть и все будет по старому......
    Павел Амурский
    сегодня в 22:04
    Кукуян - второй симонян.
    Павел Амурский
    сегодня в 22:03
    Конечно рссстроены, должны были проиграть все 100 процентов, позорная ничья.
    Konst56 ответил cska-78
    сегодня в 22:01
    cska-78:
    Что значит, заслуживал, или нет по игре? Есть правила игры и он обязан был ставить очевидный пенальти!
    Принцип армейцев? Но не всегда судьи, такие как в игре с Бенфикой...
    Petergoff
    сегодня в 21:57
    Да вроде как наоборот-радоваться очку надо.
    cska-78 ответил ABir
    сегодня в 21:56
    ABir:
    Судья понимает в футболе и видел, что этот амкар не заслуживал по игре даже ничьи
    Что значит, заслуживал, или нет по игре? Есть правила игры и он обязан был ставить очевидный пенальти!
    Великий ЦСКА Москва
    сегодня в 21:54
    Дениска, а как все остальные довольны!
    ABir ответил cska-78
    сегодня в 21:53
    cska-78:
    Если бы отличились Ивелин и Квинси, то исход был бы в нашу пользу. А если бы Федун не зарядил Кукуяна, то исход был бы в пользу Амкара!
    Судья понимает в футболе и видел, что этот амкар не заслуживал по игре даже ничьи
    Валерыч
    сегодня в 21:53
    Не надо оправдываться, Глушаков! Учитесь ломать автобусы!
    dargo
    сегодня в 21:52
    "Стечение обстоятельств, что не забили»
    Стечение обстоятельств - это то, что не пропустили от Севильи при счете 1-1,надо поскромнее себя вести и отдать должное сопернику, у которого отобрали чистую пенальти и сказать спасибо арбитру за очко
    ABir
    сегодня в 21:50
    Вот так же и Ливерпуль планировал в матче со Спартаком. Готовимся к следующей игре! Ждём победы Спартака!
    Konst56 ответил cska-78
    сегодня в 21:50
    cska-78:
    Если бы отличились Ивелин и Квинси, то исход был бы в нашу пользу. А если бы Федун не зарядил Кукуяна, то исход был бы в пользу Амкара!
    Главное чтобы Гинер завтра зарядил, а то как-то голубых бакланов в роли чемпионов не охота... Уж лучше ЦСКА, только трусов из команды уберите и напов возьмите нормальных... Блин, что сказал... Короче команду поменяйте свою в полном составе и тренера... Дзагу можете оставить и рекордсмена, пригодятся еще... для сборной... может быть... Но это не точно...
    cska1948 ответил sir-5
    сегодня в 21:49
    sir-5:
    Сам капитан,по-моему,ни разу не попал в створ ворот.Нет,раз всё-таки попал,но несильно.
    Да всей командой не нанесли НИ ОДНОГО удара, про который можно сказать, что вратарь выручил. Пуляли в основном по воробьям.
    cska1948
    сегодня в 21:46
    Да ладно, расстроены. Рады что пенальти не поставил судья и помог спасти очко.
    sir-5
    сегодня в 21:46
    Сам капитан,по-моему,ни разу не попал в створ ворот.Нет,раз всё-таки попал,но несильно.
    Konst56
    сегодня в 21:44
    Играли вроде ничего, но просто "ну не шмогли мы... не шмогли..."
    anunahhh
    сегодня в 21:43
      cska-78
      сегодня в 21:43
      Если бы отличились Ивелин и Квинси, то исход был бы в нашу пользу.

      А если бы Федун не зарядил Кукуяна, то исход был бы в пользу Амкара!
      Алексей Буренин
      сегодня в 21:42
      Амкар у многих еще очки отберет
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