Глушаков: «Все в „Спартаке“ расстроены»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Амкаром» (0:0).

«Планировали вскрывать оборону „Амкара“ за счет флангов. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось. Если бы отличились Ивелин и Квинси, то исход был бы в нашу пользу. С „Амкаром“ всегда тяжело – они блокируют удары и навесы. Высокорослые игроки. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли.

Участвует ли „Спартак“ в чемпионской гонке? Все участвуют.

Никто и не думал праздновать после „Севильи“. Обрадовались результату и забыли. Знали, что игры каждые 3-4 дня и с „Амкаром“ будет тяжело. Стечение обстоятельств, что не забили», - сказал Глушаков.

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