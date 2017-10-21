Бубнов: «Столкновение с Селиховым было не таким сильным, чтобы Идову совершил кульбит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Амкар», в котором команды голов не забивали:

«Ничего сверхъестественного не произошло. „Спартак“ не реализовал отличные моменты в первом тайме и все. Попов не забил, Промес не использовал выход один на один. Я говорил, что у „Спартака“ была уникальная реализация в матче с „Севильей“, а здесь – нет. „Спартак“ начал с места в карьер и правильно сделал, но не смог забить быстрый гол.

Было ясно, что „Амкар“ закроется и будет играть на контратаках. Против таких команд важно забить как можно быстрее. Это рушит их план, так как они вынуждены раскрываться, менять тактику и играть более открыто. А здесь „Амкар“ соблюдал план всю игру и дотерпел до концовки, где получил свои шансы. Вообще „Амкар“ мог и выиграть.

Пенальти на Идову? Неоднозначный момент. Контакт был, но Идову упал очень картинно. Там был не такой сильный контакт, чтобы совершать кульбит. Столкновение на большой скорости? Нет, Селихов вошел с ним в контакт, но не трогал оппонента руками.

„Амкар“ показал себя очень хорошо отлаженной командой. Они были прекрасно готовы физически, выдержали натиск и даже смогли добавить в концовке. „Спартак“ много владел мячом, фактически находился в постоянной позиционной атаке, но не смог это использовать. Итоговые нули – результат нереализованных моментов „Спартака“ и, конечно, грамотная структура игры „Амкара“».

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