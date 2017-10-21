Бубнов: «Столкновение с Селиховым было не таким сильным, чтобы Идову совершил кульбит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Амкар», в котором команды голов не забивали:
«Ничего сверхъестественного не произошло. „Спартак“ не реализовал отличные моменты в первом тайме и все. Попов не забил, Промес не использовал выход один на один. Я говорил, что у „Спартака“ была уникальная реализация в матче с „Севильей“, а здесь – нет. „Спартак“ начал с места в карьер и правильно сделал, но не смог забить быстрый гол.
Было ясно, что „Амкар“ закроется и будет играть на контратаках. Против таких команд важно забить как можно быстрее. Это рушит их план, так как они вынуждены раскрываться, менять тактику и играть более открыто. А здесь „Амкар“ соблюдал план всю игру и дотерпел до концовки, где получил свои шансы. Вообще „Амкар“ мог и выиграть.
Пенальти на Идову? Неоднозначный момент. Контакт был, но Идову упал очень картинно. Там был не такой сильный контакт, чтобы совершать кульбит. Столкновение на большой скорости? Нет, Селихов вошел с ним в контакт, но не трогал оппонента руками.
„Амкар“ показал себя очень хорошо отлаженной командой. Они были прекрасно готовы физически, выдержали натиск и даже смогли добавить в концовке. „Спартак“ много владел мячом, фактически находился в постоянной позиционной атаке, но не смог это использовать. Итоговые нули – результат нереализованных моментов „Спартака“ и, конечно, грамотная структура игры „Амкара“».
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"Попробую вмешаться в ваш спор и как лицо нейтральное выскажу по данному вопросу свою точку зрения. Атакующий игрок прокинул мяч мимо или под вратарём, неважно, он его обыграл и если бы Селихов коснулся Идову, то пеналь 100%. Но пермяк обхитрил всех,в том числе и себя, уходя от столкновения, поджав ноги перепрыгнул через вратаря и картинно упал, выпрашивая пенальти. Сто процентов симуляция и неспортивное поведение, получите горчичник и не спорьте с судьёй. Судья всегда ПРАВ, хоть иногда бывает и не прав!"
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И это сказал болельщик Зенита!
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"Попробую вмешаться в ваш спор и как лицо нейтральное выскажу по данному вопросу свою точку зрения. Атакующий игрок прокинул мяч мимо или под вратарём, неважно, он его обыграл и если бы Селихов коснулся Идову, то пеналь 100%. Но пермяк обхитрил всех,в том числе и себя, уходя от столкновения, поджав ноги перепрыгнул через вратаря и картинно упал, выпрашивая пенальти. Сто процентов симуляция и неспортивное поведение, получите горчичник и не спорьте с судьёй. Судья всегда ПРАВ, хоть иногда бывает и не прав!"
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И это сказал болельщик Зенита!
и не стыдно тебе за такие слова? все беспристрастные болельщики видели нарушение, а этот "знаток и спец футбола» нет – поразительное лицемерие
и не стыдно тебе за такие слова? все беспристрастные болельщики видели нарушение, а этот "знаток и спец футбола» нет – поразительное лицемерие
https://youtu.be/u3yAs5Upx3E
При чём здесь СИЛА столкновения?!? И хто будет мерять, при какой силе ставить пеналь, при какой нет???
Факт налицо: Сехлихов прощелкал и в мяч не сыграл, зато въехал в Идову.
Я ржу от бубянских перлов "вошел с ним в контакт, но не трогал оппонента руками"... ??? Хоть сам-то перечитывает, что пукнул? Какая разница, чем ты сбил игрока, хоть руками, хоть не-руками...
При чём здесь СИЛА столкновения?!? И хто будет мерять, при какой силе ставить пеналь, при какой нет???
Факт налицо: Сехлихов прощелкал и в мяч не сыграл, зато въехал в Идову.
Я ржу от бубянских перлов "вошел с ним в контакт, но не трогал оппонента руками"... ??? Хоть сам-то перечитывает, что пукнул? Какая разница, чем ты сбил игрока, хоть руками, хоть не-руками...