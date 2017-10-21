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16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
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Бубнов: «Столкновение с Селиховым было не таким сильным, чтобы Идову совершил кульбит»

сегодня, 22:07
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Амкар», в котором команды голов не забивали:

«Ничего сверхъестественного не произошло. „Спартак“ не реализовал отличные моменты в первом тайме и все. Попов не забил, Промес не использовал выход один на один. Я говорил, что у „Спартака“ была уникальная реализация в матче с „Севильей“, а здесь – нет. „Спартак“ начал с места в карьер и правильно сделал, но не смог забить быстрый гол.

Было ясно, что „Амкар“ закроется и будет играть на контратаках. Против таких команд важно забить как можно быстрее. Это рушит их план, так как они вынуждены раскрываться, менять тактику и играть более открыто. А здесь „Амкар“ соблюдал план всю игру и дотерпел до концовки, где получил свои шансы. Вообще „Амкар“ мог и выиграть.

Пенальти на Идову? Неоднозначный момент. Контакт был, но Идову упал очень картинно. Там был не такой сильный контакт, чтобы совершать кульбит. Столкновение на большой скорости? Нет, Селихов вошел с ним в контакт, но не трогал оппонента руками.

„Амкар“ показал себя очень хорошо отлаженной командой. Они были прекрасно готовы физически, выдержали натиск и даже смогли добавить в концовке. „Спартак“ много владел мячом, фактически находился в постоянной позиционной атаке, но не смог это использовать. Итоговые нули – результат нереализованных моментов „Спартака“ и, конечно, грамотная структура игры „Амкара“».  

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Все комментарии
Ваня лучший
сегодня в 22:42
Хочется напомнить Бубнову правила. Где написано, что нарушением является только сильный удар? А средний или несильный удар это не нарушение? Где написано, что нарушение - это когда " трогаешь соперника руками". Селихов сбил Идову своим телом. Пенальти чистейший. Бубнов еще раз показал, что он в футболе - полный ноль
dargo ответил mat73
сегодня в 22:41
mat73:
Всё беспрситастно говоришь? Специально для тебя, смотри! .............. "Попробую вмешаться в ваш спор и как лицо нейтральное выскажу по данному вопросу свою точку зрения. Атакующий игрок прокинул мяч мимо или под вратарём, неважно, он его обыграл и если бы Селихов коснулся Идову, то пеналь 100%. Но пермяк обхитрил всех,в том числе и себя, уходя от столкновения, поджав ноги перепрыгнул через вратаря и картинно упал, выпрашивая пенальти. Сто процентов симуляция и неспортивное поведение, получите горчичник и не спорьте с судьёй. Судья всегда ПРАВ, хоть иногда бывает и не прав!" ...................... И это сказал болельщик Зенита!
ты понял, что ты написал?
Контуженый
сегодня в 22:41
Суббота. Бубнов сильно пьян
mat73 ответил Белорусский Дикообраз
сегодня в 22:40
Белорусский Дикообраз:
Бубнов продажная!
Да ты хоть 10 дизлайков исподтишка дикообразно ставь, смешно ей Богу)))
mat73 ответил dargo
сегодня в 22:38
dargo:
"Нет, Селихов вошел с ним в контакт, но не трогал оппонента рукам" и не стыдно тебе за такие слова? все беспристрастные болельщики видели нарушение, а этот "знаток и спец футбола» нет – поразительное лицемерие
Всё беспрситастно говоришь? Специально для тебя, смотри!
..............
"Попробую вмешаться в ваш спор и как лицо нейтральное выскажу по данному вопросу свою точку зрения. Атакующий игрок прокинул мяч мимо или под вратарём, неважно, он его обыграл и если бы Селихов коснулся Идову, то пеналь 100%. Но пермяк обхитрил всех,в том числе и себя, уходя от столкновения, поджав ноги перепрыгнул через вратаря и картинно упал, выпрашивая пенальти. Сто процентов симуляция и неспортивное поведение, получите горчичник и не спорьте с судьёй. Судья всегда ПРАВ, хоть иногда бывает и не прав!"
......................
И это сказал болельщик Зенита!
zxz32
сегодня в 22:34
все верно сказал
dargo
сегодня в 22:33
"Нет, Селихов вошел с ним в контакт, но не трогал оппонента рукам"
и не стыдно тебе за такие слова? все беспристрастные болельщики видели нарушение, а этот "знаток и спец футбола» нет – поразительное лицемерие
FROBI ответил mat73
сегодня в 22:31
mat73:
Судья всё четко разобрался - симуляция чистой воды, красивейший 200%ый нырок !
Чётко разобрался с налом, когда Селихов НЕ сыграл в мяч, а в тело (крупные буквы слепым видно?)
Белорусский Дикообраз
сегодня в 22:29
Бубнов продажная!
mat73 ответил FROBI
сегодня в 22:25
FROBI:
Очередная бредятина от иКсперта... При чём здесь СИЛА столкновения?!? И хто будет мерять, при какой силе ставить пеналь, при какой нет??? Факт налицо: Сехлихов прощелкал и в мяч не сыграл, зато въехал в Идову. Я ржу от бубянских перлов "вошел с ним в контакт, но не трогал оппонента руками"... ??? Хоть сам-то перечитывает, что пукнул? Какая разница, чем ты сбил игрока, хоть руками, хоть не-руками...
Судья всё четко разобрался - симуляция чистой воды, красивейший 200%ый нырок !
Шуnя771
сегодня в 22:24
С чьей стороны контакт?
ermak6848
сегодня в 22:24
Эксперт дядя Саша знает, что говорит...
termis
сегодня в 22:24
Самый адекватный комментарий от Бубнова. Все по делу.
Байкал-38
сегодня в 22:22
Послушаем другого "эксперта"
Svtur
сегодня в 22:22
ничего, прорвемся. Удачи Спартаку!
FROBI ответил mat73
сегодня в 22:19
mat73:
Согласен с Александром! Как никогда)))
С твоим профайлом в самый раз поддерживать любой бред )
FROBI
сегодня в 22:18
Очередная бредятина от иКсперта...
При чём здесь СИЛА столкновения?!? И хто будет мерять, при какой силе ставить пеналь, при какой нет???
Факт налицо: Сехлихов прощелкал и в мяч не сыграл, зато въехал в Идову.
Я ржу от бубянских перлов "вошел с ним в контакт, но не трогал оппонента руками"... ??? Хоть сам-то перечитывает, что пукнул? Какая разница, чем ты сбил игрока, хоть руками, хоть не-руками...
mat73
сегодня в 22:14
Согласен с Александром! Как никогда)))
sir-5
сегодня в 22:13
В смысле,если бы на месте слабака Селихова был Бубнов в расцвете лет,Идову сейчас бы препарировали в известном месте...
sihafazatron
сегодня в 22:11
и даже не стыдно такое говорить...
parallels
сегодня в 22:09
давно так стыдно не было за спартак! амкар полностью переиграл. и только вмешательство судьи помешало пермякам выиграть.
severnyj84
сегодня в 22:08
Как не стыдно бубнову оправдывать тухлую ничью спартака.
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