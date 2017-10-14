«Спартак-2» удержал ничью с «Динамо Спб»

В 18-ом туре ФНЛ «Динамо Спб» встретило у себя дома «Спартак-2». Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько ранее комментировал постоянные ротации в составе команды.
Санкт-Петербург. Стадион «Петровский», Малая арена.
«Динамо Спб» – «Спартак-2» – 2:2
Голы: Юрганов 40, Ломовицкий 63, Песегов 88, Нимели 89.
«Динамо Спб»: Генералов, Бычков, Юрганов, Бабенков, Житников, Кулишов (Костин 90), Рогов (Козлов 60), Цвейба, Песегов, Барсов (Маркосов 61), Киреенко (Батютин 75).
Главный тренер: Александр Точилин.
«Спартак-2»: Терешкин, Сокол, Красильниченко, Хомуха, Мамин, Лихачев, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий (Нимели 85), Сакала, Самбу.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
Предупреждения: Цвейба 77, Козлов 82.
Судья: Александр Борисов.
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Ну конечно разгромили )