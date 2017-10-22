«Арсенал» стал первой командой, забившей 100 мячей одному сопернику в Премьер-Лиге

В своем последнем матче «Арсенал» забил 5 мячей в ворота «Эвертона», доведя общий счет голов клубу из Ливерпуля до 100. Ранее еще ни одной английской команде не удавалось отметиться таким показателем в поединках с одним конкретным соперником в рамках Премьер-Лиги.
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, тем не менее, удерживает лидерство по количеству забитых «Арсеналу» голов (12).
Arsenal have become the first team to score 100 Premier League goals against a single opponent (Everton) 💯 pic.twitter.com/rnn9qZwRO5— Goal (@goal) 22 октября 2017 г.
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Бомбишь как будто обыграли всех грандов или трофей завоевали.
Бомбишь как будто обыграли всех грандов или трофей завоевали.
Саутгемптон никогда грандом не был, Вест Хэм тоже типичный клуб из середины таблицы, которых как раз Арсенал и обыгрывает и то с трудом.
Тоттенхэм теперь будет выше вас на лет 10 вперед
PS Ну а против Барселоны Арсеналу ловить нечего, как и в ЛЧ, ваше место теперь ЛЕ и соперники Црвены Звезды Кельны, БАТЭ и прочие команды этого уровня.
Саутгемптон никогда грандом не был, Вест Хэм тоже типичный клуб из середины таблицы, которых как раз Арсенал и обыгрывает и то с трудом.
Тоттенхэм теперь будет выше вас на лет 10 вперед
PS Ну а против Барселоны Арсеналу ловить нечего, как и в ЛЧ, ваше место теперь ЛЕ и соперники Црвены Звезды Кельны, БАТЭ и прочие команды этого уровня.