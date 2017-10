«Арсенал» стал первой командой, забившей 100 мячей одному сопернику в Премьер-Лиге

В своем последнем матче «Арсенал» забил 5 мячей в ворота «Эвертона», доведя общий счет голов клубу из Ливерпуля до 100. Ранее еще ни одной английской команде не удавалось отметиться таким показателем в поединках с одним конкретным соперником в рамках Премьер-Лиги.

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, тем не менее, удерживает лидерство по количеству забитых «Арсеналу» голов (12).

Arsenal have become the first team to score 100 Premier League goals against a single opponent (Everton) 💯 pic.twitter.com/rnn9qZwRO5