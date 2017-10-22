Дзадза повторил рекорд знаменитого форварда «Валенсии» Кемпеса

Лучший игрок сентября в Примере Симоне Дзадза продолжает радовать поклонников «Валенсии». В матче 9-го тура Ла Лиги футболист отметился забитым в ворота «Севильи» мячом. Это уже восьмой гол итальянца за 9 последних игр команды.

Таким достижением ранее мог похвастаться лишь знаменитый в прошлом нападающий «Валенсии» и сборной Аргентины Марио Кемпес. Если Дзадза сможет отметиться забитым мячом и в следующем матче против «Сарагосы», он станет абсолютным рекордсменом клуба.

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