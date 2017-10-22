Себальос — в стартовом составе «Реала» на матч с «Эйбаром»

Стали известны стартовые составы на матч 9-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эйбаром». Отметим, что в составе «сливочных» из-за травмы не сыграет голкипер Кейлор Навас.
«Реал»: Касилья, Варан, Рамос, Эрнандес, Начо, Каземиро, Модрич, Асенсио, Иско, Себальос, Роналду.
«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Анхель, Ломбан, Арбилья, Ривера, Капа, Хордан, Эскаланте, Инуи, Шарлес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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