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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Эвертон 2:5 Арсенал
18:00 Матч завершен Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
17:15 Матч завершен Сельта 0:1 Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 Матч завершен Милан 0:0 Дженоа
16:00 Матч завершен Торино 0:1 Рома
19:00 Матч завершен Удинезе 2:6 Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Фейеноорд 1:4 Аякс
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
16:30 Матч завершен ЦСКА 0:0 Зенит
19:00 Матч завершен Анжи 3:2 Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 Матч завершен Спартак-2 3:1 Тюмень
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 9 тур
19:30 Идет первый тайм, 90’ Галатасарай 0:0 Фенербахче
Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 Матч завершен Динамо К 0:0 Шахтер Дн
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 Матч завершен Труа 0:5 Лион
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21:12
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20:59
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Оставшись в меньшинстве, «Ювентус» уничтожил «Удинезе»

сегодня, 20:51
УдинезеУдинезе2 : 6ЮвентусЮвентусМатч завершен

В матче 9-го тура Серии А «Ювентус» после удаления Манджукича разгромил «Удинезе».

Удине, стадион «Фриули»

«Удинезе» – «Ювентус» – 2:6 (1:2)
Голы: Перица 8, Данило 47 — Самир 14 (автогол), Хедира 20, Ругани 52, Хедира 59, Хедира 87, Пьянич 90+2.

«Удинезе»: Биццарри, Нуйтинк, Данило, Самир (Пеццелла 67), Аднан (Стригер 73), Фофана, Холлфредссон, Янкто, де Пауль, Лопес, Перица (Байич 82).
Главный тренер: Луиджи Дельнери.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Ругани, Сандро, Лихтштайнер (Бернардески 90), Дибала (Коста 68), Пьянич, Хедира, Игуаин, Манджукич, Куадрадо (Барцальи 79).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Манджукич 26, Аднан 26, Самир 32, Фофана 83.

Удаление: Манджукич 26.

Судья: Даниэле Довери.

В другом поединке тура «Милан» не смог обыграть «Дженоа».

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Все комментарии
Великий Князь ответил DXTK
сегодня в 21:41
DXTK:
поздравляю Юве с победой, выиграть в меньшенстве это не просто хорошо, а отлично.
До перерыва уже вели 1:2, аха-ха)
Так что сквози, ДыХТыК)
Великий Князь ответил juvenale
сегодня в 21:40
juvenale:
не только на внутренней)))по еврокубкам все норм))вот только финалов слишком много сливаем
Это я и имел ввиду. Что не плейофф, то в порошок испашек стираем, а в финале - пороблено, сфинктеристы сглазили. Но и эту порчу со временем снимем)
DXTK
сегодня в 21:38
поздравляю Юве с победой, выиграть в меньшенстве это не просто хорошо, а отлично.
RussianHorse ответил juchok
сегодня в 21:38
juchok:
учись Милан, как в меньшенстве надо фавориту играть!
А что учится то, Милан уже и так вернулся))
donbeter
сегодня в 21:36
Во-во, я про то же!А если бы еще и Игуаина удалили, то 2-7 было бы!
juvenale ответил Klose_Miro
сегодня в 21:34
Klose_Miro:
Вот это прорвало Хедиру!)) А местные Ювентини еще недовольны этим парнем.
ну за сезон 1 матч выдал)против удине
juvenale ответил Великий Князь
сегодня в 21:33
Великий Князь:
Милан это гордость Италии в ЛЧ, Ювентус машина на внутреней арене, стабильно выбивающая фаворитов в плейофф. А интер это позор Италии и виновник кризиса итальянского футбола. Интер будет помилован по законам вселенной тогда, когда всё станет на круги своя. Юве уже вернул итальянский трон, осталось Милану вернуть ЛЧ. Так что за кузенов топи, иначе принтору не жить. А если и жить, то хреново. Аха-ха)
не только на внутренней)))по еврокубкам все норм))вот только финалов слишком много сливаем
киэнджин ответил Великий Князь
сегодня в 21:33
Великий Князь:
Нет, скорей похож на Джина из зашкварного кувшина. Аха-ха)
    RussianHorse
    сегодня в 21:33
    С победой!
    juvenale
    сегодня в 21:32
    Вот такой веселый Ювентус мне нравится))))мне интересно а зачем вообще нужен вар?вместо того,чтобы назначить чистый пенальти в ворота удине за снос Манджукича,он дает ему желтую,а потом тот его логично посылает.Почему нельзя было посмотреть повтор?гол удине так же был забит из вне игры....хотя у Юве 1 тоже.В общем отличный матч выдали команды
    Великий Князь
    сегодня в 21:32
    Барсики снова приползли на поклон. Аха-ха)
    Правда восхищаются Ювентусом в извращённой форме, но что с них взять?)
    Великий Князь ответил киэнджин
    сегодня в 21:30
    киэнджин:
    22 ноября бабушку туринскую туда не пустят..Аха-ха_
    Даже не мечтай. У нас льготы по пенсионному. Аха-ха)
    Великий Князь ответил киэнджин
    сегодня в 21:28
    киэнджин:
    А может он Артуша...или Андрюша Жменевна...
    Нет, скорей похож на Джина из зашкварного кувшина.
    Аха-ха)
    Великий Князь ответил Russianhаmmer
    сегодня в 21:26
    Russianhаmmer:
    Великий грязь из Ювентуса целую секту соорудил.Куча глоров ссорятся..аж блевать оxoта)
      Великий Князь ответил Марк Аврелий
      сегодня в 21:26
      Марк Аврелий:
      Я уже видел Милан в середине таблицы, похоже в этом сезоне опять увижу, если своего тренеришку оставят.
      Милан это гордость Италии в ЛЧ, Ювентус машина на внутреней арене, стабильно выбивающая фаворитов в плейофф. А интер это позор Италии и виновник кризиса итальянского футбола.
      Интер будет помилован по законам вселенной тогда, когда всё станет на круги своя. Юве уже вернул итальянский трон, осталось Милану вернуть ЛЧ.
      Так что за кузенов топи, иначе принтору не жить. А если и жить, то хреново. Аха-ха)
      Tott_Hot
      сегодня в 21:24
        Russianhаmmer
        сегодня в 21:24
          Марк Аврелий ответил Великий Князь
          сегодня в 21:22
          Великий Князь:
          На кого сделали ставку ФФИ и за чьи деньги вчера стало понятно) Бантик осторожно вёл игру, позволяя м@рде безнаказано фолить. Миранда должен был минимум 3 ЖК получать, а отделался одной. В большинстве бы вас стёрли в порошок. У Неаполитанцев напротив, усматривал непонятные фолы в атаках при удачных отборах на чужой половине. Так что ничейка это грамотно выстроенный сценарий от интериста Луки Банти. И скандала нет и результат удовлетворительный есть. Этого Судью после матча с Кротоне вообще отстранить нужно было)
          Ну не все же время судьи будут Ювентусу помогать.
          мaтроскин
          сегодня в 21:21
          Нельзя удалять футболистов Ювентуса в финале Лиги чемпионов. Опасно для жизни
          киэнджин ответил Месия
          сегодня в 21:19
          Месия:
          Это я их благословил. Если пролетят в чемпионате, то бросят все силы на ЛЧ и тогда моему клубу не поздоровится. А на Айтекина денег нет.
          Ну Жменька нече грабанем Испашек снова..
          киэнджин ответил Великий Князь
          сегодня в 21:18
          Великий Князь:
          Тебе Маркуша точно жизни не хватит это увидеть. Аха-ха)
          А может он Артуша...или Андрюша Жменевна...
          Марк Аврелий ответил Великий Князь
          сегодня в 21:18
          Великий Князь:
          Тебе Маркуша точно жизни не хватит это увидеть. Аха-ха)
          Я уже видел Милан в середине таблицы, похоже в этом сезоне опять увижу, если своего тренеришку оставят.
          Месия
          сегодня в 21:18
          Это я их благословил.
          Если пролетят в чемпионате, то бросят все силы на ЛЧ и тогда моему клубу не поздоровится. А на Айтекина денег нет.
          Klose_Miro
          сегодня в 21:17
          Вот это прорвало Хедиру!))
          А местные Ювентини еще недовольны этим парнем.
          Великий Князь ответил Марк Аврелий
          сегодня в 21:15
          Марк Аврелий:
          "Быстрее вас на законном 6-10 месте увидим." - там скорее Милан или Рома окажутся.
          Тебе Маркуша точно жизни не хватит это увидеть. Аха-ха)
          киэнджин ответил Великий Князь
          сегодня в 21:15
          Великий Князь:
          Боишься плейоф? Аха-ха)
          22 ноября бабушку туринскую туда не пустят..Аха-ха_
          Великий Князь ответил Марк Аврелий
          сегодня в 21:15
          Марк Аврелий:
          "невозможно вечно побеждать" - это про Наполи.
          На кого сделали ставку ФФИ и за чьи деньги вчера стало понятно)
          Бантик осторожно вёл игру, позволяя м@рде безнаказано фолить. Миранда должен был минимум 3 ЖК получать, а отделался одной. В большинстве бы вас стёрли в порошок. У Неаполитанцев напротив, усматривал непонятные фолы в атаках при удачных отборах на чужой половине.
          Так что ничейка это грамотно выстроенный сценарий от интериста Луки Банти. И скандала нет и результат удовлетворительный есть. Этого Судью после матча с Кротоне вообще отстранить нужно было)
          Марк Аврелий ответил Великий Князь
          сегодня в 21:14
          Великий Князь:
          Быстрее вас на законном 6-10 месте увидим. Аха-ха) Корона рано или поздно упадёт, невозможно вечно побеждать, но вечно прозябать возможно, чего оргтехнике и желаю. За что боролись, как говорится, на то и напоролись.
          "Быстрее вас на законном 6-10 месте увидим." - там скорее Милан или Рома окажутся.
          Великий Князь ответил киэнджин
          сегодня в 21:11
          киэнджин:
          Молодцы пока в зону ЛЧ попадают Аха-ха.
          Боишься плейоф? Аха-ха)
          Марк Аврелий ответил Великий Князь
          сегодня в 21:11
          Великий Князь:
          Быстрее вас на законном 6-10 месте увидим. Аха-ха) Корона рано или поздно упадёт, невозможно вечно побеждать, но вечно прозябать возможно, чего оргтехнике и желаю. За что боролись, как говорится, на то и напоролись.
          "невозможно вечно побеждать" - это про Наполи.
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