Оставшись в меньшинстве, «Ювентус» уничтожил «Удинезе»

В матче 9-го тура Серии А «Ювентус» после удаления Манджукича разгромил «Удинезе».
Удине, стадион «Фриули»
«Удинезе» – «Ювентус» – 2:6 (1:2)
Голы: Перица 8, Данило 47 — Самир 14 (автогол), Хедира 20, Ругани 52, Хедира 59, Хедира 87, Пьянич 90+2.
«Удинезе»: Биццарри, Нуйтинк, Данило, Самир (Пеццелла 67), Аднан (Стригер 73), Фофана, Холлфредссон, Янкто, де Пауль, Лопес, Перица (Байич 82).
Главный тренер: Луиджи Дельнери.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Ругани, Сандро, Лихтштайнер (Бернардески 90), Дибала (Коста 68), Пьянич, Хедира, Игуаин, Манджукич, Куадрадо (Барцальи 79).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Манджукич 26, Аднан 26, Самир 32, Фофана 83.
Удаление: Манджукич 26.
Судья: Даниэле Довери.
В другом поединке тура «Милан» не смог обыграть «Дженоа».
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Несмотря на судейский произвол, мы взяли своё.
Хейтеры пусть плачут. Любители обсудить судейство милости просим. Сегодня был явный беспредел - липовое удаление Манджукича, при этом Довери не стал прибегать к повтору. После был забитый из вне игры гол Удинезе, Довери проконсультировался с видеоарбитром и засчитал гол, однако на повторе все мы видели полметровый офсайд у Данило.
Хедира сегодня монстр, жаль только, что в последнее время подсдал и феерит только с соперниками уровня Удинезе.
Ещё раз всех с тяжёлой волевой победой!
Расстроенный Довери даже не дал доиграть то время, которое добавил, аха-ха)
Несмотря на судейский произвол, мы взяли своё.
Хейтеры пусть плачут. Любители обсудить судейство милости просим. Сегодня был явный беспредел - липовое удаление Манджукича, при этом Довери не стал прибегать к повтору. После был забитый из вне игры гол Удинезе, Довери проконсультировался с видеоарбитром и засчитал гол, однако на повторе все мы видели полметровый офсайд у Данило.
Хедира сегодня монстр, жаль только, что в последнее время подсдал и феерит только с соперниками уровня Удинезе.
Ещё раз всех с тяжёлой волевой победой!
Расстроенный Довери даже не дал доиграть то время, которое добавил, аха-ха)