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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Эвертон 2:5 Арсенал
18:00 Матч завершен Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
17:15 Матч завершен Сельта 0:1 Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 Матч завершен Милан 0:0 Дженоа
16:00 Матч завершен Торино 0:1 Рома
19:00 54’ Удинезе 2:3 Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Фейеноорд 1:4 Аякс
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
16:30 Матч завершен ЦСКА 0:0 Зенит
19:00 Идет второй тайм, 55’ Анжи 2:1 Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 Матч завершен Спартак-2 3:1 Тюмень
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 9 тур
19:30 Идет первый тайм, 39’ Галатасарай 0:0 Фенербахче
Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 39’ Динамо К 0:0 Шахтер Дн
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 Матч завершен Труа 0:5 Лион
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«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль»

сегодня, 19:51
ТоттенхэмТоттенхэм4 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Тоттенхэм» на «Уэмбли» одержал крупную победу над «Ливерпулем» в матче 9-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 4:1 (3:1)
Голы: Кейн 4, Сон Хын Мин 12, Алли 45+3, Кейн 56 - Салах 24.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Вертонген, Орье, Алдервейрелд, Уинкс, Алли, Эриксен (Дайер 81), Триппьер, Сон Хын Мин (Сиссоко 69), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Ловрен (Окслейд-Чемберлен 31), Коутиньо, Милнер, Фирмино (Старридж 77), Джан (Груйич 83), Салах, Хендерсон.
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждение: Джан 45.

Судья: Андре Марринер.

Ранее «Арсенал» на выезде разгромил «Эвертон».

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Все комментарии
Martini1987 ответил Tott_Hot
сегодня в 20:13
Tott_Hot:
ливерные даже свое законное 7-е место упустили, на 9-е скатились! Медведи, клопы, волки и прочая ливерная живность в трауре) Но это еще не предел - есть куда падать, так что не расслабляйтесь!
ну-ну, вечные неудачники, радуйтесь, все равно АПЛ выиграете не вы)))
LOpp
сегодня в 20:13
Видима Клоппу не долго осталось.
Марк Аврелий
сегодня в 20:13
Все просто - Клопп хочет в Баварию.
Lionel Messi-10
сегодня в 20:12
Кейн машина, Ливерпуль опять не о чем
Dauletbek
сегодня в 20:12
Не ожидал если честно, смотрел матч Ливер МЮ, на минуту подумал, оо, Ливер начал играть круто как при Бенитесе и тут такое
raulmadrid_007
сегодня в 20:12
Когда то это должно было случится.
А то 10 лет подряд ЛФК нагибал петушар по 5-0.
Dauletbek
сегодня в 20:11
ммм
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:10
ТТХ снял проклятие с Уембли , принеся в жертву колбасу )))
aNOOBis
сегодня в 20:10
Ждем от Каррагера ушат $*ма на Клоппа
marvel777
сегодня в 20:09
не зря хвалил Клопп Тоттенхэм )
nnb199O ответил Gоvnolo
сегодня в 20:09
Gоvnolo:
лучший клуб англии с легкой победой над аутсайдером
Лучший в мечтах govnola фанатов.
киэнджин
сегодня в 20:09
Ну до классического Гварди далеко...
Tott_Hot
сегодня в 20:09
ливерные даже свое законное 7-е место упустили, на 9-е скатились! Медведи, клопы, волки и прочая ливерная живность в трауре) Но это еще не предел - есть куда падать, так что не расслабляйтесь!
Kuprin
сегодня в 20:08
ахаха порвали на колбаски
Капитан Смoллетт
сегодня в 20:07
бернли который проиграл со счетом 3-0 сити обошел ливер по разнице забитых и пропущенных голов и занял 8 место (которое в предыдущем туре занимал ливер)... это все что вам нужно знать о теперешнем ливермуле)))))))0
Брулин
сегодня в 20:07
Игра "Ливерпуля" в защите это нечто, что нельзя описать цензурными словами. Там бы и Кутепов с Васиным гениями казались.
А шпоры очень круты! Шикарный матч провели.
Марк Аврелий
сегодня в 20:06
Я думаю, фанатам МЮ не стоит радоваться. Их клубу в следующем туре предстоит игра против этой лондонской машины.
Tott_Hot
сегодня в 20:04
Джан, Ловрен ,Мигнолет, Матип = дуршлак
Марк Аврелий ответил ReD_MU_DeVIL
сегодня в 20:04
ReD_MU_DeVIL:
МЮ вчера расстроил, а вот ттх как всегда просто втаптывает в газон всякую %уйню уровня фнл.
Так они же и твой МЮ втаптывали в газон)
Он-моя жизнь
сегодня в 20:03
просто шикарная игра, феерическая♥️♥️♥️♥️
а Ливерпуль после великого Марибора устал все таки))))
надеюсь, с Кейном все в порядке будет♥️
ReD_MU_DeVIL ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
сегодня в 20:03
ЛИВЕРПУЛЬ2005:
Никто никогонебросает......не выдумывай....Просто кому то надо люлей дать по полной(я имею в виду Клоппа с Ловреном)
УУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

С победоййййййййййй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
juchok
сегодня в 20:03
Юлька седня ликует!
manutd navsegda ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
сегодня в 20:02
Побеждают, берут очки по счету а не по игре так что все правильно написано!
Антон за MU
сегодня в 20:02
Ливерпуль 2005 в печальке) Алёша,возьми бутылку,бухни и ложись спать,завтра в школу)
матос
сегодня в 20:00
Ливерпулю срочно норм защитник центральный нужен, или защитники.
Хотспур с более чем уверенной победой.
Monolo персонально , с победой!
Mr_Tim
сегодня в 20:00
Неожидано ) уверенная победа Лондонцев, ставил на ничью.. но не сыграла ставка, Апл становиться интересно в верхней части таблице)
ReD_MU_DeVIL
сегодня в 19:59
МЮ вчера расстроил, а вот ттх как всегда просто втаптывает в газон всякую %уйню уровня фнл.
cannongun
сегодня в 19:59
Знатно нарезали колбаску, дай бог проклятие с уэмбли сняли . Следующие меренги
Шейх Сити ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
сегодня в 19:59
Клопп так же будет отмазываться сказав что счет не отражает игру показанную Ливерпулем
МАРК РУНИ
сегодня в 19:59
Салах молодец..остальных в топку..старается всегда !
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