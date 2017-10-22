«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» на «Уэмбли» одержал крупную победу над «Ливерпулем» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 4:1 (3:1)
Голы: Кейн 4, Сон Хын Мин 12, Алли 45+3, Кейн 56 - Салах 24.
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Вертонген, Орье, Алдервейрелд, Уинкс, Алли, Эриксен (Дайер 81), Триппьер, Сон Хын Мин (Сиссоко 69), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Ловрен (Окслейд-Чемберлен 31), Коутиньо, Милнер, Фирмино (Старридж 77), Джан (Груйич 83), Салах, Хендерсон.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждение: Джан 45.
Судья: Андре Марринер.
Ранее «Арсенал» на выезде разгромил «Эвертон».
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