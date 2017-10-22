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«Арсенал» выразил возмущение работой бригады Безбородова в матче с «Анжи»

сегодня, 22:02
АнжиАнжи3 : 2АрсеналАрсеналМатч завершен

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил от лица клуба о том, что туляки возмущены судейством в матче с «Анжи»:

«Футбольный клуб „Арсенал“ считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной. Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча. Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из вне игры. Все это оказало прямое влияние на результат матча».

При этом наставник «Арсенала» Миодраг Божович решения арбитров комментировать не стал.

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Все комментарии
NAZAR 007 ответил RIR68
сегодня в 22:59
RIR68:
Прудников золотой медалист "великой" академии ныряльщиков!!!
Он не такой ныряльщик, если уж по честному,
а пахарь и работяга, мастерства порой не хватает,
так самоотдачей возмещает,вы лучше за своим Витьком
поглядите,который Жемалетдинова в упор не видит.....
RIR68
сегодня в 22:54
Прудников золотой медалист "великой" академии ныряльщиков!!!
NAZAR 007 ответил Kuprin
сегодня в 22:53
Kuprin:
Карасев нас тянет ?)) что то не припомнится , да и не назначают его на наши матчи, а вот Спартачей он совсем недавно вытянул) Ты не серчай , я не про этот матч , а просто закономерность известная, но это скорей проблемы Безбородова а не Анжи))
Вот сразу могу вспомнить,как Карась в свое время,
сделал тройное наказание, смотри : помню дал после
нарушения в штрафной Мусе пробить,тот не забил,
Карась назначил после этого пеналь и еще удалил игрока....
Да и в четыре года назад, со спартачами свистел в вашу пользу,
удалил Валеру ,Кариоку тогда еще играющего,и два пеналя поставил для вас....

Я не серчаю,у меня наструха хорошая.выиграли наконец.и продолжили
домашнюю серию побед с туляками, 5 из 5 выиграли, просто из наших
скудных трех побед,во всех случаях находятся,кто начинает околофутбол....
Вот опять же заметь : я не лезу в грязное белье, пока нас не макнут туда....)
Kuprin ответил NAZAR 007
сегодня в 22:45
NAZAR 007:
Так вас Карасев всегда тянет, и что теперь ? Будем мерить у кого больше или что ? ) И так ,если заметил,из наших практически никто и не отрицает ошибок в нашу пользу, наверно из офсайда третий мы забивали, гляну Свисток, а по второму....по мне так пеналь был, обхватил нашего в штрафной, а как пас на него дали, так сразу же отпустил, а что это тогда ,если не пеналь.....да и хуже ведь, когда упрямо все отрицают ? ) Здесь вроде не все.... По Карасеву,ты тоже предпочел скромно мимо глаз....) Ладно..проехали.....у нас в кои-то веки праздник, радуемся )
Карасев нас тянет ?)) что то не припомнится , да и не назначают его на наши матчи, а вот Спартачей он совсем недавно вытянул) Ты не серчай , я не про этот матч , а просто закономерность известная, но это скорей проблемы Безбородова а не Анжи))
RIR68
сегодня в 22:43
спартач, он везде нагадит(((
Shamil79
сегодня в 22:42
...в качестве карательной меры эта бригада будут судить следующий тур не в Москве или Питере а в Грозном где местный Ахмат будет принимать Анжи....
NAZAR 007 ответил eaguar
сегодня в 22:30
eaguar:
Результат окончательный . Анжи с победой .
Спасибо, Шурик ! Удачи вам дальше в сезоне !
NAZAR 007 ответил Kuprin
сегодня в 22:29
Kuprin:
Ресурсы не ресурсы, а Безбородов всегда тянет Анжи в Дагестане - это уже закономерность, а откуда у нее ноги растут мне неизвестно.
Так вас Карасев всегда тянет, и что теперь ?

Будем мерить у кого больше или что ? )
И так ,если заметил,из наших практически
никто и не отрицает ошибок в нашу пользу,
наверно из офсайда третий мы забивали,
гляну Свисток, а по второму....по мне так
пеналь был, обхватил нашего в штрафной,
а как пас на него дали, так сразу же отпустил,
а что это тогда ,если не пеналь.....да и хуже ведь,
когда упрямо все отрицают ? ) Здесь вроде не все....

По Карасеву,ты тоже предпочел скромно мимо глаз....)
Ладно..проехали.....у нас в кои-то веки праздник, радуемся )
Kuprin ответил Shamil79
сегодня в 22:26
Shamil79:
наверное завидует бородатым....
Это 10!))))))))))))))))
Морозовский
сегодня в 22:23
Скандала не будет - РФС наплевать на эти команды, и не только на эти.
Kuprin ответил NAZAR 007
сегодня в 22:23
NAZAR 007:
В таком случае, Карасев - ваш личный адвокат в играх ! Приятно слышать ? Странно пенять из тура в тур на арбитров, тем более нам с нашими скудными ресурсами.которых только на шашлык и хватит,нежели на подкормку Безбородовых и прочих....
Ресурсы не ресурсы, а Безбородов всегда тянет Анжи в Дагестане - это уже закономерность, а откуда у нее ноги растут мне неизвестно.
eaguar
сегодня в 22:22
Результат окончательный .
Анжи с победой .
Shamil79 ответил Kuprin
сегодня в 22:22
Kuprin:
Безбородов в Дагестане всегда играет на победу местных. Наверно хорошо шашлыком подкармливают
наверное завидует бородатым....
Shamil79
сегодня в 22:18
...Генеральному директору ответят что процесс внедрения видеоповторов идёт полным ходом....а подобные возмущения идут в разрез с регламентом ФИФА о критике решений арбитров
NAZAR 007 ответил Kuprin
сегодня в 22:14
Kuprin:
Безбородов в Дагестане всегда играет на победу местных. Наверно хорошо шашлыком подкармливают
В таком случае, Карасев - ваш личный адвокат в играх !

Приятно слышать ? Странно пенять из тура в тур на арбитров,
тем более нам с нашими скудными ресурсами.которых только
на шашлык и хватит,нежели на подкормку Безбородовых и прочих....
Russiаnhаmmer ответил Kuprin
сегодня в 22:13
Kuprin:
Безбородов в Дагестане всегда играет на победу местных. Наверно хорошо шашлыком подкармливают
Безбородов-тарасовский воспитанник. Везде умудрился запачкаться)
NAZAR 007
сегодня в 22:11
Ваш первый мяч, Комбаров тоже находился в момент приема
во вне игры, тот же Комбаров не был удален, когда "оторвал"
ногу Тетрашвили а Сундзу не удостоился даже желтой,
намеренно не убрал ногу и проехался шипами по голове Лории....

Респект Божовичу Графу ,не стал пенять исключительно на судей,
хотя по чесноку,Арсенал смотрелся лучше наших в общем, но это игра,
а нашим отступать просто было некуда, потому так нервно и играли....
Kuprin
сегодня в 22:09
Безбородов в Дагестане всегда играет на победу местных. Наверно хорошо шашлыком подкармливают
Остапчук 67
сегодня в 22:05
Проехали...
Как скажет Будогосский, так и будет.
Но результат уже не изменить.
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