«Арсенал» выразил возмущение работой бригады Безбородова в матче с «Анжи»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил от лица клуба о том, что туляки возмущены судейством в матче с «Анжи»:
«Футбольный клуб „Арсенал“ считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной. Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча. Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из вне игры. Все это оказало прямое влияние на результат матча».
При этом наставник «Арсенала» Миодраг Божович решения арбитров комментировать не стал.
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а пахарь и работяга, мастерства порой не хватает,
так самоотдачей возмещает,вы лучше за своим Витьком
поглядите,который Жемалетдинова в упор не видит.....
а пахарь и работяга, мастерства порой не хватает,
так самоотдачей возмещает,вы лучше за своим Витьком
поглядите,который Жемалетдинова в упор не видит.....
сделал тройное наказание, смотри : помню дал после
нарушения в штрафной Мусе пробить,тот не забил,
Карась назначил после этого пеналь и еще удалил игрока....
Да и в четыре года назад, со спартачами свистел в вашу пользу,
удалил Валеру ,Кариоку тогда еще играющего,и два пеналя поставил для вас....
Я не серчаю,у меня наструха хорошая.выиграли наконец.и продолжили
домашнюю серию побед с туляками, 5 из 5 выиграли, просто из наших
скудных трех побед,во всех случаях находятся,кто начинает околофутбол....
Вот опять же заметь : я не лезу в грязное белье, пока нас не макнут туда....)
сделал тройное наказание, смотри : помню дал после
нарушения в штрафной Мусе пробить,тот не забил,
Карась назначил после этого пеналь и еще удалил игрока....
Да и в четыре года назад, со спартачами свистел в вашу пользу,
удалил Валеру ,Кариоку тогда еще играющего,и два пеналя поставил для вас....
Я не серчаю,у меня наструха хорошая.выиграли наконец.и продолжили
домашнюю серию побед с туляками, 5 из 5 выиграли, просто из наших
скудных трех побед,во всех случаях находятся,кто начинает околофутбол....
Вот опять же заметь : я не лезу в грязное белье, пока нас не макнут туда....)
Будем мерить у кого больше или что ? )
И так ,если заметил,из наших практически
никто и не отрицает ошибок в нашу пользу,
наверно из офсайда третий мы забивали,
гляну Свисток, а по второму....по мне так
пеналь был, обхватил нашего в штрафной,
а как пас на него дали, так сразу же отпустил,
а что это тогда ,если не пеналь.....да и хуже ведь,
когда упрямо все отрицают ? ) Здесь вроде не все....
По Карасеву,ты тоже предпочел скромно мимо глаз....)
Ладно..проехали.....у нас в кои-то веки праздник, радуемся )
Будем мерить у кого больше или что ? )
И так ,если заметил,из наших практически
никто и не отрицает ошибок в нашу пользу,
наверно из офсайда третий мы забивали,
гляну Свисток, а по второму....по мне так
пеналь был, обхватил нашего в штрафной,
а как пас на него дали, так сразу же отпустил,
а что это тогда ,если не пеналь.....да и хуже ведь,
когда упрямо все отрицают ? ) Здесь вроде не все....
По Карасеву,ты тоже предпочел скромно мимо глаз....)
Ладно..проехали.....у нас в кои-то веки праздник, радуемся )
Анжи с победой .
Анжи с победой .
Приятно слышать ? Странно пенять из тура в тур на арбитров,
тем более нам с нашими скудными ресурсами.которых только
на шашлык и хватит,нежели на подкормку Безбородовых и прочих....
Приятно слышать ? Странно пенять из тура в тур на арбитров,
тем более нам с нашими скудными ресурсами.которых только
на шашлык и хватит,нежели на подкормку Безбородовых и прочих....
во вне игры, тот же Комбаров не был удален, когда "оторвал"
ногу Тетрашвили а Сундзу не удостоился даже желтой,
намеренно не убрал ногу и проехался шипами по голове Лории....
Респект Божовичу Графу ,не стал пенять исключительно на судей,
хотя по чесноку,Арсенал смотрелся лучше наших в общем, но это игра,
а нашим отступать просто было некуда, потому так нервно и играли....
во вне игры, тот же Комбаров не был удален, когда "оторвал"
ногу Тетрашвили а Сундзу не удостоился даже желтой,
намеренно не убрал ногу и проехался шипами по голове Лории....
Респект Божовичу Графу ,не стал пенять исключительно на судей,
хотя по чесноку,Арсенал смотрелся лучше наших в общем, но это игра,
а нашим отступать просто было некуда, потому так нервно и играли....
Как скажет Будогосский, так и будет.
Но результат уже не изменить.
Как скажет Будогосский, так и будет.
Но результат уже не изменить.