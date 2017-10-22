«Арсенал» выразил возмущение работой бригады Безбородова в матче с «Анжи»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил от лица клуба о том, что туляки возмущены судейством в матче с «Анжи»:

«Футбольный клуб „Арсенал“ считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной. Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча. Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из вне игры. Все это оказало прямое влияние на результат матча».

При этом наставник «Арсенала» Миодраг Божович решения арбитров комментировать не стал.

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