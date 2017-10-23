Верратти: «Будь я Неймаром, потерял бы самообладание еще раньше»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти после матча с «Марселем» поддержал своего одноклубника Неймара:
«Будь я Неймаром, потерял бы самообладание на 15-20 минут раньше, чем он».
Напомним, что болельщики «Марселя» освистывали бразильца и закидывали его посторонними предметами, а игроки хозяев нанесли ему немало ударов. На 87-й минуте бразилец был удален с поля.
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То пробивать штрафные не знают кому, то самообладание теряют...)
То пробивать штрафные не знают кому, то самообладание теряют...)