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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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Верратти: «Будь я Неймаром, потерял бы самообладание еще раньше»

сегодня, 08:56
МарсельМарсель2 : 2Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти после матча с «Марселем» поддержал своего одноклубника Неймара:

«Будь я Неймаром, потерял бы самообладание на 15-20 минут раньше, чем он».

Напомним, что болельщики «Марселя» освистывали бразильца и закидывали его посторонними предметами, а игроки хозяев нанесли ему немало ударов. На 87-й минуте бразилец был удален с поля.

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Все комментарии
Майкл59ru
сегодня в 09:30
И это только начало. Сейчас примеру Марселя последуют и другие команды из Лиги1 и тогда вряд ли он забьёт свои 35,или сколько ему нужно по контракту,голов за сезон. Ещё бы судьи с ним не церемонились и удаляли почаще,вообще была бы красота. Мажорам нет места в футболе! )
M.S.
сегодня в 09:13
Вот так незаметно ПСЖ стал главным ньюзмейкером футбольного мира.
Морозовский ответил Don trambon
сегодня в 09:09
Don trambon:
Ты бы шапку уже начинал носить, холодно ведь уже, а то и так везде Акинфеев тебе мерещится, не нужно усугублять положение..
    dzvinka
    сегодня в 09:08
    кто... кто это там... кто этот мальчик? чей это ребенок?... а, это ты донКарлеоне)))
    Шуnя771
    сегодня в 09:07
    Походу срач в ПСЖ полный!)

    То пробивать штрафные не знают кому, то самообладание теряют...)
    Don trambon ответил Морозовский
    сегодня в 09:05
    Морозовский:
    А будь ты Акинфеевым ?
    Ты бы шапку уже начинал носить, холодно ведь уже, а то и так везде Акинфеев тебе мерещится, не нужно усугублять положение..
    Морозовский
    сегодня в 08:59
    А будь ты Акинфеевым ?
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