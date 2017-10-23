Мещеряков: «„Локомотив“ был объективно сильнее „Краснодара“»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0).

«На турнирную таблицу надо смотреть в конце чемпионата. Надо играть каждую игру. Мы сегодня просто были сильнее объективно. Тренерский штаб очень внимательно разобрал игру „Краснодара“. Все зоны были в защите перекрыты. Свои моменты забили, можно было забить и больше. Всем спасибо, сегодня играла команда», - сказал Мещеряков.

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