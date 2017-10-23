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Роналду - игрок года по версии ФИФА

сегодня, 23:08

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком года по версии ФИФА. В борьбе за награду португалец обошел форвардов Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара (ПСЖ). Роналду в текущем году выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, а также Суперкубки УЕФА и Испании. Он также стал лучшим снайпером Лиги чемпионов. До этого Криштиану выигрывал данный приз в 2008 и 2016 годах.

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Все комментарии
Ronаldо
сегодня в 23:26
    zim289
    сегодня в 23:25
      авито
      сегодня в 23:24
      У Месси больше зололотых бутс
      da da da ответил raulmadrid_007
      сегодня в 23:24
      raulmadrid_007:
      Глоры Барсы:«Роналду - лучший игрок года? Это личное мнение ФИФА»
      а ты че не отвечаешь то?
      у тебя тренер доведший Эспаньол до финала КУ 11 лет назад хуже Зидана который опозорился с Кастильей.))
      shur ответил Donetsk_the_BEST
      сегодня в 23:23
      Donetsk_the_BEST:
      В этот раз вообще бесспорно! Лучший из лучших!
      ...братан,научи фото(постер) скидывать на сайте,видео могу,а фото проблема??!!
      Fantomas1
      сегодня в 23:23
      у ЛГБТ праздник,в Марроко вообще салют,а вот Калининград горит
      raulmadrid_007
      сегодня в 23:21
      Глоры Барсы:«Роналду - лучший игрок года? Это личное мнение ФИФА»
      FCRM1 ответил Borusik1975
      сегодня в 23:20
      Borusik1975:
      Браво ! Лучший мароканский чистильщик прохода , лучщий шампунь , лучший сурогат , лучший лгбт , лучший ныряла , лучший замыкала , лучший выпрашиватель пеналду, лучший плакса ))
      жестко ты про месси
      Borusik1975
      сегодня в 23:19
        FCRM1 ответил Fantomas1
        сегодня в 23:18
        Fantomas1:
        У Рональду 4 ЗМ, не 5,исправь, не надо врать
        То, что у Роналду 5 ЗМ очевидно также, как и то, что месси останется в истории вечно вторым.
        Fantomas1 ответил FCRM1
        сегодня в 23:17
        FCRM1:
        Золотые мячи: Роналду 5 - 5 Месси Золотая Бутса: Роналду 4-4 Месси Лучший футболист Европы: Роналду 3-2 Месси Игрок года Фифа: Роналду 3-1 Месси Лучший игрок в истории футбола поднимает заслуженную награду, при всем уважении к Месси, он останется в истории как вечно второй, после великого Криштиану.
        У Рональду 4 ЗМ, не 5,исправь, не надо врать
        da da da
        сегодня в 23:17
        Роналду 5 ЗМ-3 гола на ЧМ))я ржу))))))))
        все что нужно знать об этой награде и лично о пристрастиях Роналду работать не только ногами но и своим ртом.
        parallels
        сегодня в 23:15
        котолонцы усиленно делают вид, что они спят и не видят эту новость) ну да, им же в школу)
        ману дель мораль
        сегодня в 23:14
        Я слышал, в что каталонии неожиданно стали появляться "новые бен Ладены"??
        iglxxx
        сегодня в 23:13
        БРАВО РОН! Я В НЕМ НЕ СОМНЕВАЛСЯ.И ЭТО В 32 ГОДА.ПРОСТО МОНСТР!
        cevin cigan
        сегодня в 23:11
        Второй год подряд!!! Браво Рон!! Барсукам-огнетушители!!!
        Fantomas1 ответил FCRM1
        сегодня в 23:11
        FCRM1:
        Золотые мячи: Роналду 5 - 5 Месси Золотая Бутса: Роналду 4-4 Месси Лучший футболист Европы: Роналду 3-2 Месси Игрок года Фифа: Роналду 3-1 Месси Лучший игрок в истории футбола поднимает заслуженную награду, при всем уважении к Месси, он останется в истории как вечно второй, после великого Криштиану.
        Где ты 5 мяч у Рональды нашел?)))))))))))))
        Ronаldо
        сегодня в 23:11
        Несколько рекордов Роналду,которые месся не сможет повторить..: Легенда Апл,Золото Евро( копа Америки) ЗМ с двумя разными клубами,4 гола в финалах ЛЧ, ЗБ с двумя разными клубами,3 игрока года Фифа..)
        sihafazatron
        сегодня в 23:10
        рамос-актер года)
        Donetsk_the_BEST
        сегодня в 23:09
        В этот раз вообще бесспорно! Лучший из лучших!
        jet_set
        сегодня в 23:09
        Ожидаемо. Любой адекватный любитель футбола был уверен, что награду "Игрок года ФИФА" возьмет Криштиану Роналду. Прошлый сезон всецело доказал, что именно португалец является лучшим игроком мира. Переписано свыше десятка мировых рекордов, которые вряд ли побьются в ближайшие десять лет.
        С Реалом была уверенно взята Ла-Лига, где Роналду был признан самым полезным игроком чемпионата по количеству принесенных очков, а учитывая какие палки в колеса сливочным ставили судьи и комиссионеры Примеры, плюс очередные рекорды Барселоны по пробитым пенальти и удалениям соперника - это подвиг!
        Дважды подряд Реал выиграл Лигу Чемпионов (впервые в истории турнира) пройдя тяжелейшую сетку. Роналду был признан лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром. Особенно хотелось бы выделить то, как Роналду тащил Реал в плей-офф. Португалец забил Баварии - 5, Атлетико - 3, Ювентусу - 2 (в финале). Для сравнения, Лионель Месси в плей-офф ЛЧ прошлого созыва, забил один пенальти в ворота ПСЖ, при судействе Айтекина.То же самое касается и Неймара два гола в ворота ПСЖ (Айтекин). Бывшие товарищи по Барселоне - Месси и Неймар, только благодаря своему имени очутились в тройке призеров. Ведь за Кубок Короля и разгромный вылет от Ювентуса с нулем в графе удары в створ ворот - награды не даются. Разве такие игроки заслуживают быть в тройке лучших? Мне кажется нет. Буффон, Модрич/Иско смотрелись бы намного гармоничней и адекватней.
        Что касается сегодняшнего победителя Криштиану Роналду, то впереди его ждет Золотой мяч France Football (третий по счету) и становление в один ряд с легендами прошлого в лице Кройфа, Платини и Ван Бастена. Ведь как мы знаем награда "Золотой мяч ФИФА" подверглась дискредитации и все врученные награды с 2010 по 2015 год были аннулированы официально.
        Ну а пока хотелось бы перечислить ту малую долю достижений и рекордов, которые Криштиану Роналду добился в 2017 году.

        1. Победитель Лиги Чемпионов, впервые в истории турнир дважды подряд выиграла одна команда.
        2. Победитель Ла-Лиги.
        3. Победитель Клубного ЧМ.
        4. Обладатель Суперкубка Европы.
        5. Обладатель Суперкубка Испании.
        6. Лучший бомбардир Лиги Чемпионов.
        7. Лучший бомбардир в истории ЛЧ.
        8. Лучший ассистент в истории ЛЧ.
        9. Лучший бомбардир в истории группового этапа ЛЧ.
        10. Лучший бомбардир в истории плей-офф ЛЧ.
        11. Первый игрок в истории ЛЧ забивший в четырех финалах турнира.
        12. Первый игрок в истории ЛЧ игравший в пяти финалах все 90+ минут.
        13. Первый игрок в истории ЛЧ игравший два раза подряд в финале с двумя разными командами.
        14. Забил 15 голов в квалификации к ЧМ, больше только у Левандовски 16.
        15. Лучший бомбардир в истории национальных сборных в официальных матчах.
        Особенный 2
        сегодня в 23:09
        Никакой интриги
        один из самых скучных церемоний
        победитель был ясен еще с июня..
        Роналду и рядом двое для вида борьбы за титул
        Чупакабра
        сегодня в 23:09
        Ребят по поводу лучшего игрока тут уже давно все понятно. Посмотрите просто на сухие цифры за 2017 год.
        Неймар - рекордный трансфер, 20 голов и 21 передача. Достойно, но что он делает в тройке не понятно.)
        Месси - 37 голов в чемпионате Испании, Золотая бутса как лучшему бомбардиру Европы. Молодец конечно но где командные трофеи???
        Роналду - Чемпион Испании, Победитель Лиги Чемпионов, Лучший бомбардир Лиги Чемпионов и еще куча индивидуальных призов.
        По мне в Тройке с Роналду должны были претендовать на золотой мяч еще пару игроков Реала. Потому что ничего стоящего Мессии с Неймаром не выиграли, а за забитые мячи они уже получили свою бутсу.)
        Ronаldо
        сегодня в 23:09
        Лучший игрок мира..Легенда Апл и Примеры..Везде доказывает,что он лучше всех..Будем надеяться,что он еще долго будет играть и радовать,а также печалить глоров барси..

        Надеюсь теперь в Примере дела пойдут на ура!!!
        raulmadrid_007
        сегодня в 23:09
        Лучший игрок в мире - играющий в лучшем клубе мира.

        Все по делу и ожидаемо.Конкурентов не было, была только массовка для фона и якобы борьбы за эту награду.
        Lionel Messi-10
        сегодня в 23:09
        Это была последняя липовая награда португальца.
        Этот сезон наглядный пример , как он сдулся.
        Месси номер 1 в футболе!
        FCRM1
        сегодня в 23:09
        Золотые мячи: Роналду 5 - 5 Месси
        Золотая Бутса: Роналду 4-4 Месси
        Лучший футболист Европы: Роналду 3-2 Месси
        Игрок года Фифа: Роналду 3-1 Месси
        Лучший игрок в истории футбола поднимает заслуженную награду, при всем уважении к Месси, он останется в истории как вечно второй, после великого Криштиану.
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