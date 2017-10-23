Роналду - игрок года по версии ФИФА

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком года по версии ФИФА. В борьбе за награду португалец обошел форвардов Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара (ПСЖ). Роналду в текущем году выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, а также Суперкубки УЕФА и Испании. Он также стал лучшим снайпером Лиги чемпионов. До этого Криштиану выигрывал данный приз в 2008 и 2016 годах.

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