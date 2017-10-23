Роналду - игрок года по версии ФИФА

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком года по версии ФИФА. В борьбе за награду португалец обошел форвардов Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара (ПСЖ). Роналду в текущем году выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, а также Суперкубки УЕФА и Испании. Он также стал лучшим снайпером Лиги чемпионов. До этого Криштиану выигрывал данный приз в 2008 и 2016 годах.
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Золотая Бутса: Роналду 4-4 Месси
Лучший футболист Европы: Роналду 3-2 Месси
Игрок года Фифа: Роналду 3-1 Месси
Лучший игрок в истории футбола поднимает заслуженную награду, при всем уважении к Месси, он останется в истории как вечно второй, после великого Криштиану.
Золотая Бутса: Роналду 4-4 Месси
Лучший футболист Европы: Роналду 3-2 Месси
Игрок года Фифа: Роналду 3-1 Месси
Лучший игрок в истории футбола поднимает заслуженную награду, при всем уважении к Месси, он останется в истории как вечно второй, после великого Криштиану.
С Реалом была уверенно взята Ла-Лига, где Роналду был признан самым полезным игроком чемпионата по количеству принесенных очков, а учитывая какие палки в колеса сливочным ставили судьи и комиссионеры Примеры, плюс очередные рекорды Барселоны по пробитым пенальти и удалениям соперника - это подвиг!
Дважды подряд Реал выиграл Лигу Чемпионов (впервые в истории турнира) пройдя тяжелейшую сетку. Роналду был признан лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром. Особенно хотелось бы выделить то, как Роналду тащил Реал в плей-офф. Португалец забил Баварии - 5, Атлетико - 3, Ювентусу - 2 (в финале). Для сравнения, Лионель Месси в плей-офф ЛЧ прошлого созыва, забил один пенальти в ворота ПСЖ, при судействе Айтекина.То же самое касается и Неймара два гола в ворота ПСЖ (Айтекин). Бывшие товарищи по Барселоне - Месси и Неймар, только благодаря своему имени очутились в тройке призеров. Ведь за Кубок Короля и разгромный вылет от Ювентуса с нулем в графе удары в створ ворот - награды не даются. Разве такие игроки заслуживают быть в тройке лучших? Мне кажется нет. Буффон, Модрич/Иско смотрелись бы намного гармоничней и адекватней.
Что касается сегодняшнего победителя Криштиану Роналду, то впереди его ждет Золотой мяч France Football (третий по счету) и становление в один ряд с легендами прошлого в лице Кройфа, Платини и Ван Бастена. Ведь как мы знаем награда "Золотой мяч ФИФА" подверглась дискредитации и все врученные награды с 2010 по 2015 год были аннулированы официально.
Ну а пока хотелось бы перечислить ту малую долю достижений и рекордов, которые Криштиану Роналду добился в 2017 году.
1. Победитель Лиги Чемпионов, впервые в истории турнир дважды подряд выиграла одна команда.
2. Победитель Ла-Лиги.
3. Победитель Клубного ЧМ.
4. Обладатель Суперкубка Европы.
5. Обладатель Суперкубка Испании.
6. Лучший бомбардир Лиги Чемпионов.
7. Лучший бомбардир в истории ЛЧ.
8. Лучший ассистент в истории ЛЧ.
9. Лучший бомбардир в истории группового этапа ЛЧ.
10. Лучший бомбардир в истории плей-офф ЛЧ.
11. Первый игрок в истории ЛЧ забивший в четырех финалах турнира.
12. Первый игрок в истории ЛЧ игравший в пяти финалах все 90+ минут.
13. Первый игрок в истории ЛЧ игравший два раза подряд в финале с двумя разными командами.
14. Забил 15 голов в квалификации к ЧМ, больше только у Левандовски 16.
15. Лучший бомбардир в истории национальных сборных в официальных матчах.
С Реалом была уверенно взята Ла-Лига, где Роналду был признан самым полезным игроком чемпионата по количеству принесенных очков, а учитывая какие палки в колеса сливочным ставили судьи и комиссионеры Примеры, плюс очередные рекорды Барселоны по пробитым пенальти и удалениям соперника - это подвиг!
Дважды подряд Реал выиграл Лигу Чемпионов (впервые в истории турнира) пройдя тяжелейшую сетку. Роналду был признан лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром. Особенно хотелось бы выделить то, как Роналду тащил Реал в плей-офф. Португалец забил Баварии - 5, Атлетико - 3, Ювентусу - 2 (в финале). Для сравнения, Лионель Месси в плей-офф ЛЧ прошлого созыва, забил один пенальти в ворота ПСЖ, при судействе Айтекина.То же самое касается и Неймара два гола в ворота ПСЖ (Айтекин). Бывшие товарищи по Барселоне - Месси и Неймар, только благодаря своему имени очутились в тройке призеров. Ведь за Кубок Короля и разгромный вылет от Ювентуса с нулем в графе удары в створ ворот - награды не даются. Разве такие игроки заслуживают быть в тройке лучших? Мне кажется нет. Буффон, Модрич/Иско смотрелись бы намного гармоничней и адекватней.
Что касается сегодняшнего победителя Криштиану Роналду, то впереди его ждет Золотой мяч France Football (третий по счету) и становление в один ряд с легендами прошлого в лице Кройфа, Платини и Ван Бастена. Ведь как мы знаем награда "Золотой мяч ФИФА" подверглась дискредитации и все врученные награды с 2010 по 2015 год были аннулированы официально.
Ну а пока хотелось бы перечислить ту малую долю достижений и рекордов, которые Криштиану Роналду добился в 2017 году.
1. Победитель Лиги Чемпионов, впервые в истории турнир дважды подряд выиграла одна команда.
2. Победитель Ла-Лиги.
3. Победитель Клубного ЧМ.
4. Обладатель Суперкубка Европы.
5. Обладатель Суперкубка Испании.
6. Лучший бомбардир Лиги Чемпионов.
7. Лучший бомбардир в истории ЛЧ.
8. Лучший ассистент в истории ЛЧ.
9. Лучший бомбардир в истории группового этапа ЛЧ.
10. Лучший бомбардир в истории плей-офф ЛЧ.
11. Первый игрок в истории ЛЧ забивший в четырех финалах турнира.
12. Первый игрок в истории ЛЧ игравший в пяти финалах все 90+ минут.
13. Первый игрок в истории ЛЧ игравший два раза подряд в финале с двумя разными командами.
14. Забил 15 голов в квалификации к ЧМ, больше только у Левандовски 16.
15. Лучший бомбардир в истории национальных сборных в официальных матчах.