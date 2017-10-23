Неймар: «„Барселона“ всегда будет в моем сердце»

Нападающий ПСЖ Неймар во время гала-вечера ФИФА в Лондоне ответил на вопрос журналистов о «Барселоне». Бразилец летом сменил каталонский клуб на французский, перейдя в ПСЖ за 222 млн евро.
«„Барселона“ всегда будет в моем сердце. Я провел там несколько замечательных сезонов, о которых никогда не забуду, однако сейчас я сосредоточен на выступлении за ПСЖ».
Неймар попал в команду года по версии ФИФА.
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Это уже ни чем не отмыть((
Это уже ни чем не отмыть((
https://www.youtube.com/watch?v=aPX5mRSQ3pw
А что скажет папусик?
- Давай сынок собирай шмотки, в Испании налоги меньше, да и кидануть налоговую инспекцию легче)) Да и штрафные чаще бил и по оппе меньше получал...)
А что скажет папусик?
- Давай сынок собирай шмотки, в Испании налоги меньше, да и кидануть налоговую инспекцию легче)) Да и штрафные чаще бил и по оппе меньше получал...)