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Неймар: «„Барселона“ всегда будет в моем сердце»

сегодня, 22:47

Нападающий ПСЖ Неймар во время гала-вечера ФИФА в Лондоне ответил на вопрос журналистов о «Барселоне». Бразилец летом сменил каталонский клуб на французский, перейдя в ПСЖ за 222 млн евро.

«„Барселона“ всегда будет в моем сердце. Я провел там несколько замечательных сезонов, о которых никогда не забуду, однако сейчас я сосредоточен на выступлении за ПСЖ».

Неймар попал в команду года по версии ФИФА.

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Все комментарии
SoberBober
сегодня в 23:17
Конечно будет... Пока 26 млн. не выплатит...
susanin ultrazenith
сегодня в 23:11
Предатель!
ману дель мораль
сегодня в 23:06
Жаль парня.
Это уже ни чем не отмыть((
Lazio-Kiev
сегодня в 23:03
Сердце не камень)
Dominators
сегодня в 23:00
**Барселона всегда будет в моем сердце** .- сказал Неймар , прикрыв глаза , в которых зрачки приняли форму доллара .
Гражданиннн ответил dzvinka
сегодня в 23:00
dzvinka:
"истинные болельщики барселоны"... кто они? где они? категория 14+ сюда включена?)) Надо наверное целый террикон глорья отрыть, чтобы одного найти)).
да х..ен ее знает кто они
YRunner
сегодня в 23:00
А в сердце бьются только млн евро...
dzvinka ответил Гражданиннн
сегодня в 22:59
Гражданиннн:
а вот интересно, ты будешь ли в сердцах истинных болельщиков Барселоны, я очень сомневаюсь. Говоришь что х..еного встречали в Марселье , посмотрим как тебя встречает Камп Ноу......
"истинные болельщики барселоны"... кто они? где они? категория 14+ сюда включена?)) Надо наверное целый террикон глорья отрыть, чтобы одного найти)).
dzvinka
сегодня в 22:57
    Шуnя771
    сегодня в 22:53
    "Заднюю" передачу начал искать в своем кабриолете?

    А что скажет папусик?

    - Давай сынок собирай шмотки, в Испании налоги меньше, да и кидануть налоговую инспекцию легче)) Да и штрафные чаще бил и по оппе меньше получал...)
    denpravd
    сегодня в 22:52
    соскучился уже
    Гражданиннн
    сегодня в 22:50
    а вот интересно, ты будешь ли в сердцах истинных болельщиков Барселоны, я очень сомневаюсь. Говоришь что х..еного встречали в Марселье , посмотрим как тебя встречает Камп Ноу......
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