Неймар: «„Барселона“ всегда будет в моем сердце»

Нападающий ПСЖ Неймар во время гала-вечера ФИФА в Лондоне ответил на вопрос журналистов о «Барселоне». Бразилец летом сменил каталонский клуб на французский, перейдя в ПСЖ за 222 млн евро.

«„Барселона“ всегда будет в моем сердце. Я провел там несколько замечательных сезонов, о которых никогда не забуду, однако сейчас я сосредоточен на выступлении за ПСЖ».

Неймар попал в команду года по версии ФИФА.

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