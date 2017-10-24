Берлускони: «„Милан“ испытывает финансовые проблемы»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что итальянский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.



«Я знал, что „Милан“ испытывает финансовые проблемы, меня беспокоит тишина со стороны нынешнего владельца клуба господина Ли. Если результаты команды по-прежнему будут настолько разочаровывающими и клуб не попадет в Лигу чемпионов, то боюсь, что к весне „Милан“ понесет убытки более чем 100 миллионов евро. Следующий, кто купит клуб - заплатит за него меньшую сумму, однако еще несколько лет будет выплачивать за него долги, - а это не очень хорошая перспектива».

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