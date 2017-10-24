Симэн: «Сборной Англии нужно сохранить настрой, чтобы успешно выступить на ЧМ-18»

Бывший вратарь сборной «Арсенала» Дэвид Симэн поделился мнением и рассказал, чего не хватает сборной Англии для успешного выступления на крупных турнирах.

«Сборная Англии всегда хорошо проводит отбор, но на больших турнирах так или иначе проваливается. Команде необходимо сохранить игру и настрой, показанные в последний год, тогда в России она сможет выступить успешнее, чем обычно.

Чемпионат мира пройдет в России, давно нужно принять этот факт. Это будет великолепный турнир, чемпионаты мира всегда великолепны. Перед турниром в Японии и Южной Корее в 2002 году тоже было много сомнений, но все прошло на высшем уровне».



Ранее Дэвид Симэн прокомментировал ситуацию вокруг голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

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