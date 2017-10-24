Наингголан: «Безусловно, „Рома“ поборется за Скудетто»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не сомневается, что его команда в текущем сезоне сможет побороться за чемпионство в Серии А.

«Борьба за Скудетто? Безусловно. Мы амбициозны, но сейчас надо идти от матча к матчу. Эта команда была построена для того, чтобы что-то выиграть, хотя нужно отдать должное и нашим противникам, которые очень сильны».

Римляне после 8 туров в Серии А занимают 5-ю позицию и отстают от лидирующего «Наполи» на 7 очков. При этом у «волков» имеется матч в запасе.

В последнем туре «Рома» обыграла «Торино» (1:0).

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