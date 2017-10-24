Виалли: «Думаю, с точки зрения организации на ЧМ-2018 всё будет в порядке»

Известный в прошлом итальянский футболист Джанлука Виалли прокомментировал тот факт, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России.

«Для меня главный положительный момент заключается в том, что чемпионат мира пройдет в новой стране. С этой точки зрения ФИФА приняла абсолютно правильное решение. Думаю, с точки зрения организации все будет в порядке.

Что касается недовольства относительно решения дать следующие два чемпионата мира России и Катару, то ФИФА следует проводить выборы более прозрачно, чтобы не возникало вопросов».

В декабре 2010 года ФИФА определила места проведения сразу двух чемпионатов мира - в 2018 году турнир пройдет в России, а в 2022 - в Катаре.

Согласен с Виалли и защитник «Спартака» Сердар Таски.

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