Симэн: «Акинфееву нужно спокойно готовиться к ЧМ-2018»

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Симэн считает, что вратарю сборной России Игорю Акинфееву нужно не слушать критику и спокойно готовиться к домашнему чемпионату мира 2018 года.

«Акинфеева хорошо знают в Европе, он выступает на высоком уровне уже долгое время. Естественно, вратарей, которые всегда на виду, много критикуют, но если ты ничего не читаешь - ты об этом и не знаешь. Домашний чемпионат мира станет для Акинфеева очередным большим тестом, и ему сейчас нужно не обращать внимание на критику, а спокойно готовиться к турниру.

Я сам проходил через все это. Просто нужно обходить стороной весь окружающий негатив и делать свое дело».

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