Райола: «Ибрагимович покинул „Ювентус“ не из-за Кальчополи»

Знаменитый футбольный агент Мино Райола заявил, что бывший нападающий «Ювентуса» Златан Ибрагимович покинул туринский клуб не из-за коррупционного скандала в 2006 году.



«Златан ушел из „Ювентуса“ не из-за Кальчополи. На тот момент у меня уже была договоренность о трансфере. Я чувствовал, что пришло время Ибрагимовичу перейти в „Интер“. Сперва ему не понравилась моя идея, затем он был раздражен из-за того факта, что я был прав. Но в конце концов он решился на переезд».



Ранее Мино Райола заявил, что не позволит Златану Ибрагимовичу завершить карьеру.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте