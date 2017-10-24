«Лестер» не смог оспорить решение ФИФА по Адриену Силве

«Лестер» выступил с официальным заявлением по ситуации с полузащитником Адриеном Силвой. Напомним, «лисы» опоздали с регистрацией трансфера Силвы из «Спортинга» всего на 14 секунд, поэтому игрок остался в подвешенном состоянии. Клуб хотел обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение ФИФА, но «Лестеру» дали понять, что этот вопрос не будет рассматриваться в ускоренном режиме и поэтому в апелляции нет никакого смысла.

«Мы очень разочарованы. По сути, сейчас клуб бессилен оспорить решение ФИФА, но мы будем продолжать поддерживать Адриена в любых вопросах. Мы намерены зарегистрировать его при первой же возможности, а пока он будет под опекой клуба, тренируясь с командой под руководством нашего тренера».

«Лестер» сможет заявить Силву в январе.

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