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Матчи между КНДР и Малайзией пройдут в Таиланде

сегодня, 13:29

Отборочные матчи Кубка Азии-2019 между командами КНДР и Малайзии пройдут на нейтральных полях в Таиланде. Такое решение принято из-за сложных политических отношений между странами. Ранее МИД Малайзии запретил своим гражданам въезд на территорию КНДР, поэтому проведение матча в Пхеньяне стало невозможным.

Поединки состоятся 10 и 13 ноября, однако пока не сообщается, на каком именно стадионе сойдутся соперники. 

Кубок Азии 2019 года - футбольный турнир среди национальных сборных стран - членов Азиатской конфедерации футбола. Будет проводиться в 17-й раз, пройдет в четырёх городах Объединенных Арабских Эмиратов. Впервые в Кубке Азии выступят 24 команды. Победитель примет участие в Кубке Конфедераций 2021, который также пройдет предположительно в одной из азиатских стран.

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:40
Между прочим, самый большой в мире стадион находится именно в КНДР.
Малайзия имела возможность на нем сыграть, зря они отказались от такого шанса.
Какую-то опасность там для граждан других стран представляет только США.
Зиниту нужен каждый
сегодня в 13:39
Северные корейцы смогут поесть хоть нормально, том ям вместо силоса.
311
сегодня в 13:36
Технарь Малайзии и дело с концом!)
Académica de Coimbra
сегодня в 13:31
кндр вообще не место в цивилизованном мире
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