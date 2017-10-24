Матчи между КНДР и Малайзией пройдут в Таиланде

Отборочные матчи Кубка Азии-2019 между командами КНДР и Малайзии пройдут на нейтральных полях в Таиланде. Такое решение принято из-за сложных политических отношений между странами. Ранее МИД Малайзии запретил своим гражданам въезд на территорию КНДР, поэтому проведение матча в Пхеньяне стало невозможным.

Поединки состоятся 10 и 13 ноября, однако пока не сообщается, на каком именно стадионе сойдутся соперники.

Кубок Азии 2019 года - футбольный турнир среди национальных сборных стран - членов Азиатской конфедерации футбола. Будет проводиться в 17-й раз, пройдет в четырёх городах Объединенных Арабских Эмиратов. Впервые в Кубке Азии выступят 24 команды. Победитель примет участие в Кубке Конфедераций 2021, который также пройдет предположительно в одной из азиатских стран.

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