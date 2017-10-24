Чистая прибыль «Ювентуса» по итогам прошлого сезона составила 42.6 млн евро

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что чистая прибыль туринского клуба по итогам прошлого сезона составила 42.6 миллионов евро.



«В прошлом сезоне мы достигли финала Лиги чемпионов, и наша цель состоит в том, что мы должны продолжить выступать на том же уровне.



Денежный оборот „Ювентуса“, за исключением трансферов, составил 411.5 миллионов евро, а чистая прибыль 42.6 миллиона. Нам нужно разработать план, который построит наш вектор развития до 2024 года. И главная цель „Юве“ - победа в национальном чемпионате. Это говорит о том, что мы нацелены на 7 чемпионство подряд».



Напомним, что недавно Андреа Аньелли был избран главой Ассоциации европейских клубов.

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