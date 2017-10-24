Главный тренер сборной Бразилии Тите выбрал лучшим Роналду, а не Неймара

Главный тренер сборной Бразилии Тите второй год подряд в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА сделал выбор в пользу португальского нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Своего соотечественника Неймара Тите вновь поставил на второе место. Сам Неймар не голосовал, от Бразилии выбирал Дани Алвес, который распредели места следующим образом: Неймар - Лионель Месси - Роналду.

При этом Роналду и Месси как обычно не голосовали друг за друга. Тройка португальца: Лука Модрич - Серхио Рамос - Марсело, а Месси назвал лучшим игроком года своего партнера по команде Луиса Суареса. Далее идут Андрес Иньеста и все тот же Неймар.

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