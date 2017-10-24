Бразильский вратарь Джефферсон стал жертвой вооруженного ограбления

Бразильский вратарь «Ботафого» Джефферсон стал жертвой вооруженного ограбления. Неизвестные угнали автомобиль футболиста, пригрозив ему пистолетом.
Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро. Злоумышленники с оружием подбежали к автомобилю Джефферсона, заставили его выйти из салона и встать на колени, после чего уехали на автомобиле игрока в неизвестном направлении.
Джефферсон известен по выступлению за сборную Бразилии, в составе которой провел 22 игры.
Ранее нечто похожее произошло и с полузащитником «Атлетико» Коке.
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https://www.youtube.com/watch?v=_d5g-N0yVHY