Бразильский вратарь Джефферсон стал жертвой вооруженного ограбления

Бразильский вратарь «Ботафого» Джефферсон стал жертвой вооруженного ограбления. Неизвестные угнали автомобиль футболиста, пригрозив ему пистолетом.

Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро. Злоумышленники с оружием подбежали к автомобилю Джефферсона, заставили его выйти из салона и встать на колени, после чего уехали на автомобиле игрока в неизвестном направлении.

Джефферсон известен по выступлению за сборную Бразилии, в составе которой провел 22 игры.

Recebi de amigos botafoguenses o vídeo do assalto que Jefferson sofreu. (Fico devendo os créditos) pic.twitter.com/T0fK6d78Lp — Rodrigo Silva (@brrodrigosilva) 24 октября 2017 г.

Ранее нечто похожее произошло и с полузащитником «Атлетико» Коке.

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