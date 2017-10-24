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«Реал» будет передвигаться по каталонской Жироне на автобусе без символики клуба

сегодня, 13:40
ЖиронаЖирона-:-РеалРеал29.10.2017 в 17:15 Не начался

«Реал» отправится на выезд в каталонскую Жирону без своего клубного автобуса. Это будет сделано из соображений безопасности - «сливочные» решили лишний раз не накалять и без того непростую политическую обстановку в регионе. Вместо этого клуб арендует автобус без опознавательных знаков уже на месте. 

Отмечается, что «Реал» не в первый раз будет использовать автобус без символики. Ранее такие прецеденты уже случались на выездных матчах в Каталонии и Басконии.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. 

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Все комментарии
жменя семечек ответил barc-f.
сегодня в 14:34
barc-f.:
Опасаются того что их лидер . которого очень любит ЛГБТ- сообщество не найдет себе должного понимания в провинции, где живут адекватные представители вида homo sapiens, а не марроканские кикбоксёры, а переводя на более простой язык, жим-жим у Рональду, ему могут навалять.)
а кто ему может навалять? КМСник из калининграда?)) ты ещё федю емельяненко позови, зря ты его что ли тренировал)))
Шуnя771 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 14:20
Lazio-Kiev:
Переодеться в женские платья , на попутках добраться до Жироны Дали и там зачекиниться)
Зачетно))))))+
barc-f.
сегодня в 14:18
Опасаются того что их лидер . которого очень любит ЛГБТ- сообщество не найдет себе должного понимания в провинции, где живут адекватные представители вида homo sapiens, а не марроканские кикбоксёры, а переводя на более простой язык, жим-жим у Рональду, ему могут навалять.)
Lazio-Kiev
сегодня в 14:16
Переодеться в женские платья , на попутках добраться до Жироны Дали и там зачекиниться)
mphuZ
сегодня в 14:16
А ещё можно по футбольному полю без клубной символики на футболках бегать!
Глядишь, никто из каталонцев не догадается, против кого играют :))
mphuZ ответил Шуnя771
сегодня в 14:15
Шуnя771:
Да это понты!!! Что в Мадриде нет каталонца с телефоном. одна фотка 3 секунды и номер автобуса знает вся Каталония - встречайте пассажиров)))
Это надо ещё автобус вычислить.
А так, приедут на каком-нибудь туристическом или "Питер-авто" :))
WATMan
сегодня в 14:14
Сливочные сыкухи
Барсeножeчница
сегодня в 14:13
трусы сливочные просто,трусы!!!!!!!!
Шуnя771
сегодня в 14:08
Да это понты!!!

Что в Мадриде нет каталонца с телефоном. одна фотка 3 секунды и номер автобуса знает вся Каталония - встречайте пассажиров)))
Vladimir808
сегодня в 14:06
Боятся!!!
RUSTY8
сегодня в 14:03
вот и вся суть кастильского центра...каталонцы для них какие-то зулусы, которые и могут только на автобусы разбойничать)))
Don trambon
сегодня в 14:00
Устроили барселоновские неадекваты гетто какое то. позор и клуб кстати у барселоны то же позорный.
ander_herrera
сегодня в 13:58
шабашка для мауриньо.....
жменя семечек
сегодня в 13:56
вообще если честно каталонцы заигрались. эта пуля была выпущена в самих себя. всё что они добились, это потеряли статус автономии.
sihafazatron
сегодня в 13:49
Надеюсь жирона даст бой
жменя семечек
сегодня в 13:48
дабы не травмировать сломанную каталонскую психику)
Ronаldо
сегодня в 13:45
Молодцы..)
Зиниту нужен каждый
сегодня в 13:44
Последний выезд, скоро каталунька кап будут разыгрывать сепаратисты.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:44
РОНАЛДУ ПОПРОСИЛ АВТОБУС С РАДУГОЙ НА БОРТУ )))
ДСА
сегодня в 13:42
Так и не доехать можно. Страшно. Особенно если Роналду в окошке увидят.
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