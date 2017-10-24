«Реал» будет передвигаться по каталонской Жироне на автобусе без символики клуба

«Реал» отправится на выезд в каталонскую Жирону без своего клубного автобуса. Это будет сделано из соображений безопасности - «сливочные» решили лишний раз не накалять и без того непростую политическую обстановку в регионе. Вместо этого клуб арендует автобус без опознавательных знаков уже на месте.

Отмечается, что «Реал» не в первый раз будет использовать автобус без символики. Ранее такие прецеденты уже случались на выездных матчах в Каталонии и Басконии.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября.

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