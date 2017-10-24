Зидан: «Осознаю, что однажды моё время в „Реале“ подойдёт к концу. Я готов к этому»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о том, что его вдохновляет в футболе, каким трофеем он гордится больше других, а также поведал, что понимает, что рано или поздно ему придется покинуть мадридский клуб:

«Главное в этом виде спорта - вера в победу. Именно это делает футбол таким волшебным.

Если и есть трофей, который мне очень дорог, то это трофей Ла Лиги. 38 матчей - это долгий турнир. Выиграть чемпионат Испании очень сложно.

Если вы переживаете не лучший отрезок, то должны уметь вернуться к победам. Если все складывается хорошо - просто наслаждайтесь этим. Я наслаждаюсь своей работой в „Реале“, но я прекрасно знаю, что однажды мое время здесь подойдет к концу. Я готов к этому».

Напомним, накануне Зидан был признан лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА.

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