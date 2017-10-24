Перес: «Бензема - это смесь Зидана и Роналдо»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слова английского футбольного эксперта Гари Линекера, который ранее назвал нападающего «сливочных» Карима Бензема переоцененным:

«Бензема играет за „Реал“ уже 8 лет, это его 9-й сезон в клубе. Он требователен к себе и верен клубу, волноваться нет нужды.

Я не буду выступать против того, что сказал Линекер, мне все равно. Просто люди судят о Кариме по числу его голов, что неправильно. В матче с „Эйбаром“ он вышел на замену и исполнил шедевр, который привел к голу Марсело.

Я всегда говорю, что Бензема - это смесь Зидана и Роналдо. Он забивает, как это делал бразилец, и управляется с мячом, как Зидан. Иметь его в команде - роскошь».

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