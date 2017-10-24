Мбаппе: «Польщен сравнениями с Анри, но я не хочу быть чьей-то копией»

Обладатель премии Golden Boy-2017 Килиан Мбаппе рассказал, как относится к сравнениям его скромной персоны с известным в прошлом нападающим Тьерри Анри.

«Это большая честь, но на меня это особо не влияет. Хочется, чтобы люди воспринимали меня как Килиана Мбаппе, а не как чью-то копию. Знаю, что люди многого от меня ждут, но я не тот футболист, который забивает в каждом матче. Мне нужно еще очень много работать, а моя молодость никогда не станет оправданием».

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