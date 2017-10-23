Зидан - тренер года по версии ФИФА

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА. Французский специалист в споре за это звание опередил главного тренера «Челси» Антонио Конте и рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Ранее нападающий «Арсенала» Оливье Жиру получил премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Зидан стал первым обладателем «Золотого мяча», признанным также лучшим тренером в мире. Зидан — обладатель приза «Золотой мяч» как лучший футболист Европы 1998 года.
Зидан стал первым обладателем «Золотого мяча», признанным также лучшим тренером в мире. Зидан — обладатель приза «Золотой мяч» как лучший футболист Европы 1998 года.