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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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19:30 Матч завершен Локомотив М 2:0 Краснодар
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 14 тур
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Зидан - тренер года по версии ФИФА

сегодня, 22:04

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА. Французский специалист в споре за это звание опередил главного тренера «Челси» Антонио Конте и рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Ранее нападающий «Арсенала» Оливье Жиру получил премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года.

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Все комментарии
shur ответил Рауль и Зидан
сегодня в 23:05
Рауль и Зидан:
Давайте, в честь такого события, вспомним что писали про Зидана )))) barc-f 04.01.2016, 22:25 В середине сезона запихнуть в команду звезд тренера без опыта)). Спасибо тебе Перес. Всегда знал, что ты истинный каталонец. Пойду шампанское открою!) barc-f 04.01.2016, 22:30 Единственное жалко то, что когда Зидан провалится (а он провалится, увидите), то глоры и его освистывать будут. Ведь для них нет ничего святого, если уж они Касильяса заплевали на Бернабеу и Рауля пинками прогнали. Вот это очередной раз покажет их истинное лицо. Но Зидан сам ступил на эту дорожку....должен понимать чем рисковал.. TheDDS 04.01.2016, 22:23 Одно не очень, что когда случиться провал, реальные глоры начнут отмазываться что у него предсезонки не было =) Ну что, дождались, ну теперь держишь физрук, меренг ты наш знатный, посмотрим на долго ли тебя хватит =))) Cektor 04.01.2016, 22:30 Зидан еще хуже Бени ахаха Перес сам себе могилу капает barc-f 04.01.2016, 22:34 ответ пользователю Jaka RM (раскрыть) Да вам самим то не смешно?) Одно и тоже) Гвардиола в первый же сезон показал совершенно новую на то время модель игры, которую потом перекинул на основной состав. Зидан на тренерском мостике за год показал только то, что он полная тактическая нулина. BarcelonaMD 04.01.2016, 22:40 ДА Легенда Да хороший игрок ... но тренер из него 0 ! с Кастилии он даже не мог работать а тут основу РЕАЛА ! как говорится поживём увидем ! belladonna 04.01.2016, 22:43 летом карьера Зизу в Реале будет завершена. да и собственно на остальной карьере можно будет ставить крест.) одно дело облажаться имея опыт и уже как-то зарекомендовав себя. другое - вот так сразу облажаться, ничего еще не представляя из себя в качестве тренера. а Реал может готовиться к ЛЕ...и это в лучшем случае. представляю, сколько желчи выльется на Зизу от глоров Реалки, после таких "успехов". TheDDS 04.01.2016, 23:39 Барсу это только раззадорит, уже представляю сколько они мячей захотят всадить в следующем класико. ( Напомню что в Классико Реал порвал Барсу , после этого ДДС слился ) зигзаг 05.01.2016, 10:51 Одно и тоже бла бла ) Делами доказывать надо, а то лучший клуб, лучшие болельщики, титулы выиграет..Раскудахтался Зидан со своими Наполеоновскими планами. А через пол года и его погонят. David Villa7 05.01.2016, 17:48 Если быть реалистом, то можно уверенно сказать, что на долго Зидан не задержится, ибо его предыдущий тренерский опыт показывает, рановато еще треневоть. Конечно 3 место в чемпионате Испании и слить в плей оф лч точно так смог бы и Бенитес
...вот это копромат,рэспект!!!
da da da ответил raulmadrid_007
сегодня в 23:00
raulmadrid_007:
Это детсад уровня - посмотрим на Меси в Анжи, как он с группы бы вышел в ЛЧ. 2 раза подряд ЛЧ не смог никто выиграть - никакой Топ тренер в мире, имея и Месси и прочих "богов".
это бред,тот же Пеп мог 3 подряд взять если бы не судьи,тем более как тренр и личность Пеп просто в разы сильнее и культовее,более умный и изящный человек.
тем более футболу как тренер он дал больше причем чем Зижан,причем несоизмеримо больше.
а у вас ощущения видно что он пришел в какойто середяк чемпа Испании где не было суперзвезд ни мешка денег,и выиграл 2ЛЧ подряд,причем он это довольно натужно что по игре в целом,что с судейскими скандалами.
raulmadrid_007 ответил da da da
сегодня в 22:54
da da da:
ага,посмотрел бы как Зидан будет выводить Эспаньол в финале ЛЕ)))хахахаах
Это детсад уровня - посмотрим на Меси в Анжи, как он с группы бы вышел в ЛЧ.
2 раза подряд ЛЧ не смог никто выиграть - никакой Топ тренер в мире, имея и Месси и прочих "богов".
Рауль и Зидан
сегодня в 22:49
Безусловно , Зидану есть куда расти , и он возможно не лучший , но вас горе экспертов он на место поставил
Рауль и Зидан
сегодня в 22:47
Ну что господа барсуки , сильно порадовались ? Месяц говорите не продержится ?
Рауль и Зидан
сегодня в 22:46
Давайте, в честь такого события, вспомним что писали про Зидана ))))

barc-f
04.01.2016, 22:25
В середине сезона запихнуть в команду звезд тренера без опыта)).
Спасибо тебе Перес.
Всегда знал, что ты истинный каталонец.

Пойду шампанское открою!)

barc-f
04.01.2016, 22:30
Единственное жалко то, что когда Зидан провалится (а он провалится, увидите), то глоры и его освистывать будут.
Ведь для них нет ничего святого, если уж они Касильяса заплевали на Бернабеу и Рауля пинками прогнали.
Вот это очередной раз покажет их истинное лицо.
Но Зидан сам ступил на эту дорожку....должен понимать чем рисковал..



TheDDS
04.01.2016, 22:23
Одно не очень, что когда случиться провал, реальные глоры начнут отмазываться что у него предсезонки не было =)

Ну что, дождались, ну теперь держишь физрук, меренг ты наш знатный, посмотрим на долго ли тебя хватит =)))



Cektor
04.01.2016, 22:30
Зидан еще хуже Бени ахаха
Перес сам себе могилу капает

barc-f
04.01.2016, 22:34
ответ пользователю Jaka RM (раскрыть)
Да вам самим то не смешно?) Одно и тоже)
Гвардиола в первый же сезон показал совершенно новую на то время модель игры, которую потом перекинул на основной состав.
Зидан на тренерском мостике за год показал только то, что он полная тактическая нулина.

BarcelonaMD
04.01.2016, 22:40
ДА Легенда Да хороший игрок ... но тренер из него 0 ! с Кастилии он даже не мог работать а тут основу РЕАЛА ! как говорится поживём увидем !



belladonna
04.01.2016, 22:43
летом карьера Зизу в Реале будет завершена.
да и собственно на остальной карьере можно будет ставить крест.)
одно дело облажаться имея опыт и уже как-то зарекомендовав себя.
другое - вот так сразу облажаться, ничего еще не представляя из себя в качестве тренера.

а Реал может готовиться к ЛЕ...и это в лучшем случае.
представляю, сколько желчи выльется на Зизу от глоров Реалки, после таких "успехов".



TheDDS
04.01.2016, 23:39
Барсу это только раззадорит, уже представляю сколько они мячей захотят всадить в следующем класико. ( Напомню что в Классико Реал порвал Барсу , после этого ДДС слился )



зигзаг
05.01.2016, 10:51
Одно и тоже бла бла ) Делами доказывать надо, а то лучший клуб, лучшие болельщики, титулы выиграет..Раскудахтался Зидан со своими Наполеоновскими планами. А через пол года и его погонят.



David Villa7
05.01.2016, 17:48
Если быть реалистом, то можно уверенно сказать, что на долго Зидан не задержится, ибо его предыдущий тренерский опыт показывает, рановато еще треневоть. Конечно 3 место в чемпионате Испании и слить в плей оф лч точно так смог бы и Бенитес
da da da ответил raulmadrid_007
сегодня в 22:46
raulmadrid_007:
Как раз чемпионат в прошлом сезоне он и выиграл заменами. Кучу неудачных матчей вытащил на 85+ минуте. Лишь бы ляпнуть не по делу.Везучий да - но не физрук уровня Энрике и текущего тренера-марионетки Барсы уж точно.
ага,посмотрел бы как Зидан будет выводить Эспаньол в финале ЛЕ)))хахахаах
NGY
сегодня в 22:46
Поздравляю нашего тренера...!

Дальнейших успехов тебе и Реалу Зинедин!
Абуязид Ибрагимов
сегодня в 22:45
Лучший!
Чупакабра
сегодня в 22:41
От Зидана как в бытность игрока так и в бытность тренера исходит мощная энергия. Просто монстр! Мне кажется что если бы он после карьеры игрока не стал бы тренером а сидел бы дома, читал газету он все равно был бы мегакрутой и все вокруг аккамулировал! У него почти не было опыта в тренерской карьеры, но за счет своей магии он подчинил себе всех игроков, никто против него не идет даже такая машина как Роналду. И мне кажется от этого в первую очередь сам Роналду и выигрывает. Кароче Зидан красавчик, я его уважаю хотя в том финале болел за Италию. Но он человечище, и я рад что он поучил такое признание уже в качестве тренера.
4ever Ars ответил Fantomas1
сегодня в 22:36
Fantomas1:
За что Зидану то? Бенитесу надо давать,это он построил этукоманду с которой Зизу взял титулы
Ну хоть не Дель Боске))))
Fantomas1
сегодня в 22:26
За что Зидану то? Бенитесу надо давать,это он построил этукоманду с которой Зизу взял титулы
dimagas1
сегодня в 22:18
Во барсуков рвет и бомбит)))
Zidane.5
сегодня в 22:16
Зидан лучший тренер в мировом футболе!!!!!
Горожане
сегодня в 22:15
Физруку недолго осталось ликовать.
parallels
сегодня в 22:12
ох, что щас будет с котолонскими, когда объявят про роналду. взрыв, почище тарасовского ядерного гриба)
raulmadrid_007 ответил da da da
сегодня в 22:12
da da da:
Зидан лучший физрук в мире на сегодня,причем дико везучий. а тактик из него конечно ноль,когда его команду порят то он стоит как истукан и не понимает чего делать?
Как раз чемпионат в прошлом сезоне он и выиграл заменами.
Кучу неудачных матчей вытащил на 85+ минуте.
Лишь бы ляпнуть не по делу.Везучий да - но не физрук уровня Энрике и текущего тренера-марионетки Барсы уж точно.
киэнджин ответил da da da
сегодня в 22:11
da da da:
Зидан лучший физрук в мире на сегодня,причем дико везучий. а тактик из него конечно ноль,когда его команду порят то он стоит как истукан и не понимает чего делать?
ФАрт и лошадиная форма португала..))
киэнджин
сегодня в 22:10
Донецк сегодня носит араба на руках! ЖДем приза для Криштины..
рус фан
сегодня в 22:09
Взять два раза подряд ЛЧ впервые в истории, это заслуживает уважения и признания.
Donetsk_the_BEST
сегодня в 22:08
Браво Зидан! Только стал тренером а уже и награду тренера года получил!
Зидан стал первым обладателем «Золотого мяча», признанным также лучшим тренером в мире. Зидан — обладатель приза «Золотой мяч» как лучший футболист Европы 1998 года.
Слайш
сегодня в 22:07
Ожидаемо и без особых конкурентов... Искренне рад и поздравляю Зизу с этой наградой, спасибо за всё что делаешь для клуба!
da da da
сегодня в 22:07
Зидан лучший физрук в мире на сегодня,причем дико везучий.

а тактик из него конечно ноль,когда его команду порят то он стоит как истукан и не понимает чего делать?
cevin cigan
сегодня в 22:06
Реально заслужил!!!!! Браво Зи-Зу!!!! Первый тренер,обладатель Золотого Мяча!
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