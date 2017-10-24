Модрич: «Рад видеть, что „Тоттенхэм“ борется за чемпионство в Англии»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что рад видеть борьбу «Тоттенхэма» за чемпионство в Премьер-лиге.



«Главный тренер „Тоттенхэма“ Маурисио Почеттино проделал великолепную работу в команде. За последнее время клуб улучшился во многих аспектах: появилась новая тренировочная база, скоро будет новый стадион, в команду много инвестируют средств. Рад видеть, что два года подряд „Тоттенхэм“ борется за чемпионский титул, раньше такого не было».



Недавно нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн также выразил надежду, что в этом сезоне его команда наконец возьмёт золотые медали чемпионата Англии.

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