Зидан: «Рамос - самый важный игрок „Реала“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал капитана «сливочных» Серхио Рамоса самым важным игроком команды. Испанец был включен в символическую сборную года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

.«Рамос - наш капитан. Он самый важный игрок в команде».

Зидан также отметил, что его команда остается амбициозной, несмотря на множество титулов по итогам прошлого сезона.

«„Реал“ - лучший клуб мира. Мы хотим продолжать писать его славную историю вместе со всеми игроками и персоналом клуба».

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