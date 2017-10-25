Алькасер: «Рад, что забил, но ещё больше рад нашей победе»

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер, чей гол помог каталонцам обыграть «Мурсию» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании, подвел итоги встречи:

«Приятно играть и помогать команде побеждать голами. Рад, что забил, но еще больше рад нашей победе.

Это был непростой матч, ведь „Мурсия“ знала, какой футбол нам противопоставить, особенно это касается их контратак. Они хорошо играют в защите, прекрасно организованы. Но, забив в первом тайме, мы получили больше пространства на поле после перерыва».

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