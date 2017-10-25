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Алькасер: «Рад, что забил, но ещё больше рад нашей победе»

сегодня, 09:08
МурсияМурсия0 : 3БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер, чей гол помог каталонцам обыграть «Мурсию» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании, подвел итоги встречи:

«Приятно играть и помогать команде побеждать голами. Рад, что забил, но еще больше рад нашей победе.

Это был непростой матч, ведь „Мурсия“ знала, какой футбол нам противопоставить, особенно это касается их контратак. Они хорошо играют в защите, прекрасно организованы. Но, забив в первом тайме, мы получили больше пространства на поле после перерыва».

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Все комментарии
nba05 ответил Cules2013
сегодня в 09:59
Cules2013:
не знаю у кого как, но у меня он уже ассоциируется только с ближайшей продажей в ТО лишь бы куда. Не заиграл. Не сказать, что трансфер прямо уж провальный, голы он забивал, это не так, как, например, было с Кэрролом или Балотелии, но он свою зарплату даже не отрабатывает, не то, что трансфер.
да,вчера еще раз в этом убедился

даже Гомеш стал меньше раздражать
Cules2013
сегодня в 09:48
не знаю у кого как, но у меня он уже ассоциируется только с ближайшей продажей в ТО лишь бы куда. Не заиграл. Не сказать, что трансфер прямо уж провальный, голы он забивал, это не так, как, например, было с Кэрролом или Балотелии, но он свою зарплату даже не отрабатывает, не то, что трансфер.
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