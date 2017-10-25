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«Барселона» разгромила «Мурсию»

сегодня, 00:18
МурсияМурсия0 : 3БарселонаБарселонаМатч завершен

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Мурсию».

Мурсия, стадион «Нуэва Кондомина» 

«Мурсия» – «Барселона» – 0:3 (0:1)
Голы: Алькасер 44, Деулофеу 52, Хосе 56.

«Мурсия»: Сантоме, Орфила, Матеос (Ортис 76), Ортис, Хуанра, Монтес, Молинеро (Чаморро 61), Эскрибано, Льоренте (Санчес 61), Домингес, Элади.

«Барселона»: Силлессен, Маскерано, Вермален, Семеду, Динь (Кукурелья 83), Д. Суарес, Гомеш, Деулофеу (Ракитич 76), Аленья (Роберто 76), Хосе, Алькасер.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Монтес 49.

Судья: Хосе Мунуэра Монтеро

Ранее закончился матч другой пары соперников: «Валенсия» на выезде обыграла «Сарагосу».

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Все комментарии
Vladimir808
сегодня в 01:13
Резервисты победили, молодцы.
Болельщиков Барсы с победой.
Vladimir808 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:11
Летучий-Голландец.:
Хоть Барсы и выигрывает, но что то не видно руки тренера там) Не привнес что то новое Эрнесто.. Вот на Сити Гвардиолы смотреть приятно) А Барса слишком зависима от Месси.. и это не радует. Правый фланг многое потерял с уходом Алвеса. Семеду неплох, но вот в атаке.. пока мало результативных действий. Может ему еще требуется время. Замены Иньесте нет. Суарес просто в ужасной форме, теперь даже в пустые не попадает) Вечно выезжать на одном Месси не получится.
Гвардиола во втором сезоне создал интересную игру у Сити,
а Вальверде ...9 туров трудится.
Он работает с тем, что досталось и пока дает с ходу результат.
Но итоги надо по весне подводить. Что до Месси, от него можно
не зависеть, только посадив на лавку, или купив замены Хави,
Неймару. Я так думаю.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:57
Хоть Барсы и выигрывает, но что то не видно руки тренера там)
Не привнес что то новое Эрнесто..
Вот на Сити Гвардиолы смотреть приятно)
А Барса слишком зависима от Месси.. и это не радует.
Правый фланг многое потерял с уходом Алвеса. Семеду неплох, но вот в атаке.. пока мало результативных действий. Может ему еще требуется время.
Замены Иньесте нет. Суарес просто в ужасной форме, теперь даже в пустые не попадает)
Вечно выезжать на одном Месси не получится.
Летучий-Голландец. ответил el barsa
сегодня в 00:37
el barsa:
примеров много . донарумма стал основным в милане когда ему едва было 16 . выбив из старта диего лопеса . примеров не мало - сейчас 22 года уже зрелый игрок считается а игроки дебютируют уже в 15 - 16 . примером оч много . в дженоа есть к примеру нападающий пелегри - уже сейчас накалачивает мячи в основе - ему 16 надо дать шанц симонсу - он супер талант
Через год уже можно будет давать ему шанс)
el barsa ответил da da da
сегодня в 00:35
da da da:
в 15 лет?))
примеров много . донарумма стал основным в милане когда ему едва было 16 . выбив из старта диего лопеса . примеров не мало - сейчас 22 года уже зрелый игрок считается а игроки дебютируют уже в 15 - 16 . примером оч много . в дженоа есть к примеру нападающий пелегри - уже сейчас накалачивает мячи в основе - ему 16


надо дать шанц симонсу - он супер талант
da da da ответил el barsa
сегодня в 00:31
el barsa:
в следующем сезоне надо уже хави симонса наигрывать . не зря ему пророчат великую карьеру он уже вырос в принципе . можно в таких матчах дать ему шанц минут на 10 15 хоть . чтобы порох почувствовал
в 15 лет?))
vinyardrip ответил Serge Boykov
сегодня в 00:31
Serge Boykov:
А чего й то Месси не было? Может его всё таки допинг контроль забрал,после таблеток,которые он в наглую во время матчей жрёт!!!
Старый стал.. Экономит силы, пусть молодые бегают, а от стоячего пользы?)) Озил всех научит))
el barsa
сегодня в 00:30
в следующем сезоне надо уже хави симонса наигрывать . не зря ему пророчат великую карьеру

он уже вырос в принципе . можно в таких матчах дать ему шанц минут на 10 15 хоть . чтобы порох почувствовал
vinyardrip
сегодня в 00:29
Разгромила.. Думал реально разгромила
el barsa
сегодня в 00:29
всех с победой.

Хосе арнаиз просто монстр . надо в основу его

очень удивил
Serge Boykov
сегодня в 00:25
А чего й то Месси не было? Может его всё таки допинг контроль забрал,после таблеток,которые он в наглую во время матчей жрёт!!!
starche
сегодня в 00:25
Для такого состава очень даже хороший результат.
Летучий-Голландец. ответил da da da
сегодня в 00:23
da da da:
Деулофеу красавчик,меньше бы ему суетится и не жадничать,то будет одним из лучших в мире.
Он слишком много на себя берет)
Пытается постоянно лезть в обводки. Но он не Месси)
Мне кажется, что он долго в Барсе не задержится. Не тот игрок
Вот Роберто радует) такой проход совершил в конце матча, жаль, что Пако не забил
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:21
Болельщиков Барсы с победой!)
Резерв неплохо себя показал, но.. играли все таки против Мурсии)
Рад, что отличились Пако и Деу. Удачи им в будущем)
da da da
сегодня в 00:20
Деулофеу красавчик,меньше бы ему суетится и не жадничать,то будет одним из лучших в мире.
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