В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Мурсию».
Мурсия, стадион «Нуэва Кондомина»
«Мурсия» – «Барселона» – 0:3 (0:1)
Голы: Алькасер 44, Деулофеу 52, Хосе 56.
«Мурсия»: Сантоме, Орфила, Матеос (Ортис 76), Ортис, Хуанра, Монтес, Молинеро (Чаморро 61), Эскрибано, Льоренте (Санчес 61), Домингес, Элади.
«Барселона»: Силлессен, Маскерано, Вермален, Семеду, Динь (Кукурелья 83), Д. Суарес, Гомеш, Деулофеу (Ракитич 76), Аленья (Роберто 76), Хосе, Алькасер.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Монтес 49.
Судья: Хосе Мунуэра Монтеро
Ранее закончился матч другой пары соперников: «Валенсия» на выезде обыграла «Сарагосу».
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Хосе арнаиз просто монстр . надо в основу его
очень удивил
Хосе арнаиз просто монстр . надо в основу его
очень удивил